La Casa Blanca niega que Trump haya fijado un plazo para la extensión del alto el fuego con Irán

La Casa Blanca rechazó este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya fijado un plazo límite para la extensión del alto el fuego con Irán, que este mismo anunció la noche del martes, alegando supuestas divisiones en el seno de la República Islámica sobre el acuerdo final para negociar con Washington.

“El presidente no ha fijado un plazo límite en firme para recibir una propuesta iraní, a diferencia de lo que se ha informado hoy. (...) Sé que algunas fuentes anónimas han informado que hay un plazo de tres a cinco días. Eso no es cierto ”, señaló la portavoz, Karoline Leavitt, en declaraciones a la prensa, antes de recordar que el “calendario lo dictará” el propio Trump.

Leavitt reiteró además el argumento del mandatario para extender el alto el fuego temporal pactado el pasado 8 de abril. “Es Irán quien necesita ponerse de acuerdo (...) Irán libra una batalla entre los pragmáticos y los intransigentes, y el presidente busca una respuesta unificada”, afirmó.

De la misma forma, la secretaria de Prensa recalcó que el mandatario estadounidense “ofrece generosamente cierta flexibilidad” en cuanto a la tregua, porque quiere “ver una propuesta unificada a su contundente propuesta” y sus “claras” líneas rojas.

La vocera también recordó que, pese a ello, la “operación Furia Económica continúa, al igual que el bloqueo naval efectivo y exitoso de los buques que se mueven hacia y desde Irán” .

.@PressSec on Iran: "There's a ceasefire with the military and kinetic strikes, but Operation Economic Fury continues and... we are completely strangling their economy through this blockade. They're losing $500M/day... He's satisfied with that as we await their response." pic.twitter.com/SdtLveF1ZH — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 22, 2026

“Estados Unidos mantiene el control de esta situación y ejerce presión sobre el régimen iraní. No solo han sido debilitados y aniquilados militarmente, sino que también están sufriendo pérdidas económicas y financieras cada momento que pasa con este bloqueo”, aseguró.

Al mismo tiempo, la portavoz de la Casa Blanca advirtió a los periodistas de los “mensajes contradictorios” y la “retórica y lenguaje diferentes” por parte de Teherán. “Lo que dicen públicamente es muy diferente de lo que reconocen en privado ante Estados Unidos y nuestro equipo negociador”, apuntó.

Durante este miércoles, Leavitt se refirió además a la incautación por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán de dos buques internacionales en aguas del estrecho de Ormuz, asegurando que no representa una violación de la tregua decretada porque no eran de EE.UU. o Israel, si bien calificó este acto de piratería.

“No se trataba de barcos estadounidenses ni de barcos israelíes. Se trataba de dos buques internacionales”, expresó en una entrevista con la cadena Fox News, en la que reiteró que Teherán “ha pasado de tener la armada más letal de Medio Oriente al comportarse como una banda de piratas” .

.@PressSec: "Iran has gone from having the most lethal navy in the Middle East to now acting like a bunch of pirates. They don’t have control over the Strait—this is piracy that we are seeing on display, and the naval blockade that the United States has imposed continues to be… pic.twitter.com/yCnQGfIe2c — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 22, 2026

Algunas horas antes, la Armada de la Guardia Revolucionaria había indicado que los buques que incautó son el MSC-Francesca, con bandera de Panamá, y el Epaminodes, con bandera de Liberia, antes de afirmar que “pusieron en peligro la seguridad marítima al navegar sin permisos necesarios y manipular sus sistemas de navegación” .

Con respecto al mensaje publicado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la revocación de las ejecuciones a ocho mujeres iraníes, Leavitt precisó que ellas “merecen la oportunidad de seguir viviendo sus vidas en libertad”. “Ahora eso sucederá gracias al presidente Trump que es una persona humanitaria de corazón”, señaló.

“En lo que respecta a las negociaciones formales, las cuestiones humanitarias son de suma importancia para este presidente. Sin embargo, en cuanto a las negociaciones en curso, ha dejado muy claras sus líneas rojas: Irán jamás podrá obtener una bomba nuclear para amenazar a Estados Unidos y a nuestros aliados, y deberá entregar el uranio enriquecido que posee”, reiteró.