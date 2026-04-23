Al menos cinco muertos, tres de ellos niños, en un ataque de Israel contra el norte de Gaza pese a la tregua

Palestinos se despiden de sus familiares muertos en el hospital de ciudad de Gaza. Foto: Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy - Archivo.

Al menos cinco personas, tres de ellas menores de edad, murieron a causa de un ataque del Ejército de Israel perpetrado en las últimas horas de este miércoles en el norte de la Franja de Gaza.

Esto a pesar del alto al fuego en vigor en el enclave desde octubre de 2025, a raíz del acuerdo entre las autoridades israelíes y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) para aplicar la propuesta de Estados Unidos.

El portavoz de la Defensa Civil en la Franja de Gaza, Mahmud Bassal, confirmó en declaraciones recogidas por la agencia de noticias palestina Sanad que son cinco las víctimas mortales de un bombardeo israelí contra un grupo de civiles en la zona de Beit Lahia.

Asimismo, identificó a los fallecidos como “Salah Mahmud al Abed, Abud Mahmud al Abed, Alaa Nabil Huseín Balusha, Muhammad Bahaa Nabil Balusha y Anas Ehab Abu Ful”.

El portavoz del organismo también indicó que tres de ellos son niños, aunque no precisó si entre ellos hay familiares.

Según detalló el diario Filastin, medio vinculado a Hamas, el ataque tuvo lugar en el patio de la mezquita Al Qassam, en la mencionada Beit Lahia, apuntando que dejó una sexta víctima mortal.

Las autoridades de Gaza señalaron este mismo miércoles que desde el inicio del alto al fuego ya se han confirmado 786 “mártires” y 2.217 heridos, mientras que se han recuperado 761 cuerpos en las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes , ahora situadas dentro de la citada “línea amarilla”, que cubre más del 50% del enclave.

Por último, puntualizaron que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 -que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial- se han documentado 72.562 muertos y 172.320 heridos, si bien hicieron notar que aún hay cadáveres bajo los escombros y otros en zonas a las que no hay acceso.