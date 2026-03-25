Kast quita respaldo a Bachelet en postulación a la ONU y expresidenta confirma que mantendrá su candidatura

Este martes y tras varios meses de suspenso, el Presidente José Antonio Kast dio a conocer una nueva definición en materia internacional de su mandato: retirar el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU), respaldada también por Brasil y México.

La decisión se dio en medio de la crisis generada por el ajuste al Mepco y a solo cuatro días de que el Mandatario sostuviera una reunión con la expresidenta en La Moneda -que solicitó ella-, en la que evitó dar declaraciones.

Fue en ese encuentro donde Kast, según él mismo indicó, le comunicó a la dos veces presidenta la determinación de no mantener el respaldo anunciado por la administración de Gabriel Boric. También, explican fuentes de Palacio, se acordó no anunciarlo ese día, sino que hacerlo este martes, en momentos en que Bachelet se encuentra fuera del país.

“En lo personal, pude conversar con la expresidenta Bachelet el día viernes donde le anticipé cuál iba a ser nuestra decisión”, afirmó -este martes- el jefe de Estado desde Puerto Montt.

Según explican fuentes del gobierno, la decisión estaba adoptada hace tiempo y se hizo después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores enviara a La Moneda todos los antecedentes de la candidatura. De acuerdo a las mismas versiones, se realizó sin comunicarla a los gobiernos de Brasil y México. Esto, argumentando que corresponde a una decisión interna de Chile y que además los mandatarios de ambos países fueron invitados al cambio de mando y no concurrieron a la ceremonia.

En ese contexto, el anuncio del Ejecutivo no tardó en sorprender a la oposición, quienes en las últimas horas han estado desplegados por el alza en el precio de los combustibles y las medidas de mitigación anunciadas por el gobierno.

La determinación de anunciar la postura del gobierno, recalcan desde Palacio, estaba tomada hace varios días, por lo que descartan que se haya realizado con el objetivo de desviar la atención ciudadana respecto del alza de combustibles.

Otras versiones del Ejecutivo, en todo caso, trasmiten que si bien la definición estaba tomada, la adelantaron para “dividir” la atención debido al descontento por los cambios al Mepco.

Así, cerca de las 12:25, a través de un comunicado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, se anunció la decisión. En el texto se expone que “hemos llegado a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación”.

En esa línea, se agrega que “junto con retirar el patrocinio de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las embajadas que nos representan en el exterior dejarán de participar en los esfuerzos de promoción de esta candidatura”.

Mientras que, como “gesto” a Bachelet, desde Cancillería explican que se definió que “en consideración a la trayectoria de la expresidenta y en el caso de que ella decida continuar con su postulación, Chile se va a abstener de apoyar a cualquier otro candidato en este proceso eleccionario” .

Esto último, luego de que Kast, hace unos días, no descartara la opción de respaldar a otro postulante.

El despliegue del gobierno

Minutos después del anuncio, la vocera de gobierno, Mara Sedini, salió a explicar el anuncio. Aunque evitó entrar en detalles, afirmó que “fue una decisión diplomática que, en el fondo, observando la situación de múltiples candidaturas y falta de condiciones para generar acuerdos, la mejor posición para Chile y para la candidata era retirar el apoyo”.

Desde el Congreso, en tanto, el canciller Francisco Pérez apuntó a que “esta es una decisión soberana del gobierno de Chile” y explicó que a Brasil y México se les estaba informando formalmente de la decisión.

Más tarde, el propio Mandatario profundizó en la determinación: “Fruto de la dispersión de las candidaturas de personas del continente iba a ser muy complejo tener los votos suficientes para que la presidenta pudiera ser electa en la ONU. Frente a esa realidad de una competencia que se iba a desarrollar durante meses y que iba a tener un costo importante para nuestra nación y viendo la situación actual es que le planteé que no íbamos a respaldar su postulación”.

Además, el jefe de Estado llamó a la oposición a mantener una buena relación: “Lo que no podemos hacer es estar sujetos a una especie de chantaje, de que si uno no hace esto, el resultado va a ser este otro. Yo les pido responsabilidad, seriedad y poner a las personas en el primer lugar”.

El despliegue comunicacional del Ejecutivo vino acompañado de una minuta elaborada por la Secretaría de Comunicaciones (Secom) y que fue compartida con ministros, subsecretarios y parlamentarios del oficialismo para ordenar a los partidos y evitar eventuales cuestionamientos en el sector. Lo anterior, sobre todo considerando que algunas figuras habían llamado al gobierno a respaldar a la expresidenta.

En el documento no solo se explican las razones, sino que también se entrega un total de 20 respuestas para distintas consultas y cuestionamientos por los que podrían ser requeridas las distintas autoridades.

“Chile actuó con responsabilidad al evaluar el contexto real de esta elección”, “la decisión es estrictamente diplomática y basada en viabilidad” y que “Chile mantiene vínculos sólidos con Brasil y México en múltiples dimensiones”, son parte de las directrices entregadas por La Moneda.

El anuncio del gobierno se dio después de varios meses de suspenso en los que Kast había evitado referirse a un eventual respaldo a la postulación de la exmandataria. Como presidente electo, siempre adelantó que anunciaría la definición después de asumir el mando.

Eso sí, para el sector la decisión no fue una sorpresa. “Las señales eran claras”, dicen. Sobre todo, luego de que el presidente de los republicanos, Arturo Squella, señalara, en más de una ocasión, que la candidatura de Bachelet estaba “muerta”.

El propio Kast tenía la decisión tomada hace tiempo, según afirman en el Ejecutivo. De hecho, desde el comienzo cuestionó el proceso para levantar la candidatura, acusando que desde la administración de Boric nunca se abrieron las conversaciones con el gobierno entrante, tanto así que -apuntan- no solo no se les notificó cuando se inscribió formalmente, sino que tampoco se hizo cuando consiguieron el apoyo de los otros países.

A eso se suma que la mayoría de la derecha presionó para bajar su postulación. Desde partidos como la UDI, libertarios y republicanos, emplazaron a Kast a no respaldar su carrera por la ONU, lo que se intensificó después de que la expresidenta no asistiera al cambio de mando, el pasado 11 de marzo.

Por esos días, el fundador del Partido Republicano también estuvo presionando para reunirse con los presidentes de Brasil y México, Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, respectivamente, a quienes invitó a la ceremonia de traspaso. Con el líder brasileño, el Mandatario incluso había coordinado una bilateral, sin embargo, Lula finalmente suspendió su visita.

Lo anterior, explican desde el gobierno, habría influido en la decisión de La Moneda de no comunicarles, pues -recalcan- las gestiones sí se hicieron.

Entre algunos de los factores que miraban de cerca en el gobierno para bajar su apoyo estaba la posibilidad de que Estados Unidos u otro de los países integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU definiera vetar la candidatura. Esto, al tratarse de una figura ligada al mundo del progresismo.

Por lo mismo, solo estaban esperando el momento para comunicar la decisión. Además, recalcan que otro factor que aceleró los tiempos fue que la propia expresidenta pidió la reunión el viernes pasado y claridad respecto al apoyo del Ejecutivo sobre su postulación.

Bachelet sigue en carrera

En el entorno de la expresidenta, por otro lado, estaban sorprendidos. Consultados sobre si efectivamente la exmandataria fue informada el viernes por Kast de la decisión, transmiten que desconocen los detalles.

En ese contexto, durante la tarde, desde la oficina de la expresidenta emitieron un comunicado -firmado por la expresidenta- en el que informó su postura.

“Agradezco el apoyo y la confianza que el Estado de Chile manifestó inicialmente al presentar públicamente esta candidatura el pasado mes de septiembre y formalizarla en el mes de febrero. Entiendo que las definiciones de la política exterior pueden variar con las nuevas administraciones", se lee en el texto firmado por Bachelet.