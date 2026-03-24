Canciller dice que retiro de respaldo a Bachelet está siendo notificado a México y Brasil y “es una decisión soberana”

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, abordó en un diálogo con periodistas del Congreso la decisión de retirar el apoyo de Chile a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet al cargo de secretaria general de Naciones Unidas.

La candidatura fue inscrita con apoyo de Brasil y México.

El canciller fue consultado si se informó formalmente de esta decisión a esos gobiernos y la autoridad respondió que era un trámite que se estaba concretando a través de las misiones diplomáticas en la ONU.

Asimismo, recalcó que “esta es una decisión soberana del gobierno de Chile”.

SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

“El gobierno considera que la candidatura no es viable, las razones son dos. La primera es la alta dispersión de candidatos latinoamericanos y la segunda es información básicamente que hemos podido recoger de actores clave en este proceso con los cuales han manifestado algunas diferencias”, manifestó Pérez Mackenna, replicando la información divulgada previamente en un comunicado del Minrel.

Esta postura, según dijo, fue notificada personalmente por el Presidente José Antonio Kast a la expresidenta.

“El Presidente Kast se reunió efectivamente con la expresidenta Bachelet el día viernes y tengo el sentido que este fue el tema que se conversó”, comentó el jefe de la diplomacia chilena.