Gobierno de José Antonio Kast retira apoyo a candidatura de Michelle Bachelet a la ONU por “inviable”
La Cancillería justificó la decisión por "la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso".
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó mediante un comunicado este martes que el gobierno optó por retirar el apoyo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a Naciones Unidas.
“El Gobierno de Chile informa que ha decidido retirar el apoyo de Chile a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet como candidata al cargo de secretaria general de las Naciones Unidas hecha en conjunto con Brasil y México”, señalaron.
“Hemos llegado a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación”, agregan.
La semana pasada, el Presidente José Antonio Kast recibió a Bachelet en La Moneda, en medio de la incertidumbre por el respaldo del nuevo gobierno a su postulación.
El comunicado con el que se puso fin a esa incertidumbre señala que junto con retirar el patrocinio, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las embajadas de Chile en el exterior “dejarán de participar en los esfuerzos de promoción de esta candidatura”.
“Con todo, en consideración a la trayectoria de la expresidenta Bachelet y en el caso de que ella decida continuar con su postulación, Chile se va a abstener de apoyar a cualquier otro candidato en este proceso eleccionario”, puntualizaron.
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