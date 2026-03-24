Gobierno de José Antonio Kast retira apoyo a candidatura de Michelle Bachelet a la ONU por “inviable”

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó mediante un comunicado este martes que el gobierno optó por retirar el apoyo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a Naciones Unidas.

“El Gobierno de Chile informa que ha decidido retirar el apoyo de Chile a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet como candidata al cargo de secretaria general de las Naciones Unidas hecha en conjunto con Brasil y México”, señalaron.

“Hemos llegado a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación”, agregan.

La semana pasada, el Presidente José Antonio Kast recibió a Bachelet en La Moneda, en medio de la incertidumbre por el respaldo del nuevo gobierno a su postulación.

El comunicado con el que se puso fin a esa incertidumbre señala que junto con retirar el patrocinio, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las embajadas de Chile en el exterior “dejarán de participar en los esfuerzos de promoción de esta candidatura”.

“Con todo, en consideración a la trayectoria de la expresidenta Bachelet y en el caso de que ella decida continuar con su postulación, Chile se va a abstener de apoyar a cualquier otro candidato en este proceso eleccionario”, puntualizaron.