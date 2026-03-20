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    Política

    Presidente José Antonio Kast recibe a Michelle Bachelet en La Moneda

    Pese a que el Presidente señaló que una vez asumiera como Jefe de Estado daría a conocer su postura respecto de la candidatura de la socialista a la Secretaría General de la ONU, es probable que hoy no anuncie una decisión.

    Por 
    Helen Mora
     
    Pedro Rosas
    José Antonio Kast y Michelle Bachelet

    El Presidente José Antonio Kast recibió la tarde de este viernes a la exmandataria Michelle Bachelet en el Palacio de La Moneda.

    Pese a que el Presidente señaló que una vez asumiera como Jefe de Estado daría a conocer su postura respecto de la candidatura de la socialista a la Secretaría General de la ONU, es probable que hoy no la anuncie.

    Esa -esperada- determinación ha causado gran controversia en el mundo político, pues desde la nueva oposición ya advirtieron que si Kast no le entrega apoyo a la expresidenta, esto tensionaría la relación entre la izquierda y La Moneda.

    Desde el oficialismo también han habido presiones, pero para expresamente bajar la candidatura que fue anunciada el año pasado por el expresidente Gabriel Boric y fue respaldada por los gobiernos de Luiz Lula da Silva (Brasil) y de Claudia Sheinbaum (México).

    Ayer, por ejemplo, un grupo de parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) envío a la Cámara de Diputados un proyecto de resolución para que la Cámara Baja solicite el retiro de la postulación.

    Eso sí, dicha iniciativa fue criticada por senadores del mismo sector, entre ellos Andrés Longton y Rojo Edwards, quienes pidieron “no pautear” al Mandatario.

    El primer acercamiento

    Ambas figuras ya se habían sentado a conversar antes, específicamente el pasado lunes 22 de diciembre en el despacho de la exmandataria, ocho días después del triunfo de Kast en el balotaje.

    En el cara a cara se abordaron temas de seguridad, defensa, infancia y otras materias, además de la candidatura a la ONU.

    Tras esa cita, que fue valorada tanto por Kast como por Bachelet, el ahora Presidente reforzó que necesitaba contar con todos los antecedentes para resolver aquella incógnita.

    Por eso mismo, para el cambio de mando esperaba contar con la presencia de los líderes de Brasil y México, para saber el porqué de su apoyo, pero no llegaron. Bachelet se excusó y tampoco asistió.

    La ausencia de Bachelet fue leída negativamente por algunas figuras de la entonces oposición. “Esto no hace más que confirmar que el gobierno y ella desahuciaron la opción de ganar la elección en Naciones Unidas”, dijo por ejemplo en esa instancia el presidente de los republicanos, Arturo Squella.

    Más sobre:José Antonio KastMichelle BacheletONU

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