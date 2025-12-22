Kast posterga su decisión en nominación de Bachelet a la ONU y expresidenta alista nuevos viajes para enero

Para José Antonio Kast era tal la importancia de la reunión que tuvo este lunes con Michelle Bachelet, que debió dejar a medias su cita protocolar con Rossana Acosta (Banco Central) y postergar por unos minutos su encuentro con el excanciller Roberto Ampuero.

En “La Moneda chica”, Las Condes, su principal asesor económico, Jorge Quiroz, terminó en su nombre la reunión con Costa. El presidente electo llegó a las 12.15 horas a las dependencias de Horizonte Ciudadano, en Ñuñoa, 15 minutos después de lo proyectado. En la calle Capitán Fuentes el republicano estuvo por una hora y 49 minutos, 64 minutos más de lo presupuestado.

Fue la primera vez que ambos se reunieron en una bilateral. Kast ha sido un histórico opositor de Bachelet, pero dentro de la oficina de esta última, dicen conocedores del encuentro, primó el buen tono y ambos quedaron con una positiva impresión del otro.

En el cara a cara se abordaron temas de seguridad, defensa, infancia y otras materias de la expertise de Bachelet. También se habló de la nominación de la dos veces mandataria a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas, que tiene a Kast en un dilema de cara a su ascenso al poder el próximo 11 de marzo.

Ambos representan a sectores políticos distintos. Y la exmandataria ha perfilado su candidatura como la opción de la centroizquierda a nivel mundial, contrario a los liderazgos de la nueva derecha que han ido surgiendo, como Donald Trump en Estados Unidos. Esto en un contexto en que el país norteamericano tiene el poder de veto -no ha ocurrido en la ONU-, en caso de no estar conforme con su nombre.

En este escenario, Kast optó por mantener su idea de no zanjar su postura ante la candidatura de Bachelet y proyectó que esto recién se realizará después del 11 de marzo, cuando asuma la Presidencia de la República.

“Yo no voy a decir nada antes del 11 de marzo porque yo soy hoy día presidente electo. No correspondería que yo emita un pronunciamiento, un juicio de algo que solo me corresponde el día que yo asuma en propiedad el cargo”, dijo Kast tras la reunión a solas que tuvo con Bachelet.

“Uno aborda todos los temas, pero lo que corresponde hoy día es que nosotros respetemos la institucionalidad. Hoy día hay un presidente en ejercicio, que es el presidente Gabriel Boric, yo asumo recién el 11 de marzo y esto no se resuelve hoy día ni mañana. Así que les agradezco de nuevo su disposición”, agregó en la misma línea.

En el entorno de Bachelet creen que la definición de Kast de postergar su postura obedece a un tema de prudencia, pues el mismo jefe de Estado electo ha planteado que no cuenta con todos los antecedentes a la vista respecto de las proyecciones de elegibilidad de Bachelet, algo que sí podrá tener a la mano cuando llegue a La Moneda.

De todos modos, hasta ahora los equipos de Kast no han pedido encuentros a la Cancillería ni viceversa. Los únicos intercambios que se han dado entre ambos mundos son por temas protocolares propios de los cambios de mando.

Durante la cita de este lunes, el presidente electo llegó acompañado por su principal asesor, Cristián Valenzuela; su jefa de gabinete, Catalina Ugarte; su jefa de comunicaciones, María Paz Fadel, y otros integrantes de su equipo que se dedican a temas más operativos, como Emilio Court, de su grupo de avanzada.

En las dependencias de Horizonte Ciudadano, en cambio, estuvieron figuras del círculo de Bachelet como el líder de la fundación, Eolo Díaz-Tendero.

Ambos sectores conversaron en un tono distendido mientras Kast y Bachelet estaban reunidos. El tema de la nominación a la ONU no fue discutido entre los asesores del presidente electo y la exmandataria.

“En todas las áreas ella tiene un conocimiento importante, al igual que yo quizás en un área específica con más profundidad, pero puede al haber sido presidenta en dos ocasiones y haber tenido cargos internacionales, tener una mirada que va más allá de la tensión política que hoy día puede haber en nuestra patria, y nosotros estamos convencidos como equipo que Chile está primero y lo hemos repetido una y otra vez”, dijo Kast sobre la importancia de la reunión.

Bachelet alista nuevos viajes

Ahora, la expresidenta Bachelet aprovechará estos días de festividades para descansar.

Previo a la elección presidencial en la que se impuso Kast, ella tuvo una agenda movida. En Chile tuvo una polémica reunión con la contendora del republicano, Jeannette Jara, a modo de gesto en favor de su campaña, lo que desató la molestia de la derecha.

En el extranjero estuvo unos días en Nueva York, donde sostuvo encuentros con los representantes en la ONU de los países permanentes del Consejo de Seguridad y con los de las naciones que se van rotando dentro de dicha instancia.

Todo esto en el marco de su movilización en el mundo para hacer campaña en los distintos continentes. Ya estuvo en China, México, Francia, Uruguay, entre otros. Ahora proyecta nuevos viajes en enero, luego de las fiestas de fin de año.

Si bien dichas giras se dan por sentadas, aún queda por definir los destinos a los que acudirá. Todo esto mientras Kast mantiene su evaluación sobre la nominación de Bachelet.

Elizalde llama a “pensar en lo que es mejor para Chile”

Mientras ocurría la reunión entre Bachelet y Kast, desde La Moneda se realizó la habitual vocería de gobierno de los lunes. La titular de la Segegob, Camila Vallejo, está con días de descanso, por lo que quien se encargó de la alocución fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

El jefe del gabinete de Boric abordó la postulación de Bachelet y reiteró el llamado a “dejar la política contingente y pensar en lo que es mejor para Chile a nivel internacional. Uno se pone la camiseta de Chile y no actúa por gustos personales”.

Y agregó: “El Presidente electo tendrá que adoptar las decisiones correspondientes pero no debemos olvidar que la mayor responsabilidad que existe en el sistema multilateral a nivel internacional, es la Secretaria General de Naciones Unidas. Y la posibilidad de que una compatriota pueda desempeñar esa responsabilidad a alto nivel, no se da todos los días”.