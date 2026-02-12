SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    La advertencia de la izquierda a Kast: si no apoya a Bachelet, tensionará la relación entre la oposición y La Moneda

    Del PPD al PC, hay coincidencia en que no respaldar la candidatura de la expresidenta a las Naciones Unidas marcaría un mal precedente para el entendimiento entre la izquierda y la derecha en el próximo período legislativo. "Esa decisión va a marcar el carácter del gobierno y, en consecuencia, también de las oposiciones", adelanta el diputado Raúl Soto.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    José Antonio Kast y Michelle Bachelet

    Hasta que asuma como Presidente de Chile, no se va a pronunciar sobre el tema. Esa es la postura que ha mantenido José Antonio Kast frente a la candidatura a las Naciones Unidas de Michelle Bachelet, presentada por Gabriel Boric -con respaldo de México y Brasil- la semana pasada.

    Mientras Kast guarda silencio, varios dirigentes de la derecha han hecho ver que están en contra de que el exdiputado respalde la postulación de la exmandataria y militante socialista. Sin ir más lejos, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, dijo que es una candidatura que “nace muerta” y la calificó como un “amarre” por parte de la actual administración.

    En ese clima de incertidumbre, una idea ha comenzado a tomar fuerza en la izquierda: si Kast no respalda a la expresidente, se complejizaría la relación entre la futura oposición y el gobierno. Sobre todo, al interior del Congreso, donde La Moneda necesitará llegar a acuerdos amplios para sacar adelante su agenda.

    Así lo hizo ver, en entrevista con La Tercera, el diputado socialista Raúl Leiva: “Retirar la candidatura de Bachelet perjudicaría el entendimiento de la futura oposición con La Moneda”.

    Raúl Leiva, diputado socialista. Foto: Pedro Rodríguez.

    No es una voz aislada. El jefe de bancada de los diputados del PS, Juan Santana, afirmó que “cuando las decisiones de Estado se instrumentalizan para fines propios, evidentemente se crea una tensión entre oficialismo y oposición. No vamos a quedarnos mirando desde el palco si el próximo gobierno pone los intereses del Partido Republicano por encima de los intereses de Chile“.

    El jefe de bancada de los diputados PPD e independientes, Raúl Soto, es de la idea de que el apoyo a Bachelet “es la primera gran decisión de Estado que (Kast) tiene que tomar y, sin duda, va marcar el carácter del gobierno y, en consecuencia, también de las oposiciones. Más que complicar el escenario, yo creo que esa decisión va a marcar el clima político del inicio de este nuevo gobierno“.

    “Negarse a una posición de Estado y sobreponer una visión ideológica no habla bien del presidente. Tampoco de las posibilidades de llegar a acuerdos que eventualmente pudiéramos suscribir como oposición. No es un buen gesto, no empieza bien así un gobierno, porque cuando uno busca acuerdos, cede en posiciones”, aseveró la líder de la bancada del Frente Amplio (FA), Lorena Fries.

    FOTO: LUIS SEVILLA

    Desde la Democracia Cristiana (DC), el jefe de la bancada de diputados de la colectividad, Héctor Barría, advirtió que si Kast no apoya a Bachelet afectará los “entendimientos entre el gobierno y las oposiciones”.

    “El presidente electo ya debe pronunciarse: sí o no. Para qué andar con tantas vueltas. Si dice que no, por supuesto que afectaría las relaciones entre las oposiciones y el gobierno, que por un lado habla de unidad, pero que no acepta el protagonismo de una mujer con un probado liderazgo (...). Esto marcaría un antes y un después”, agregó el parlamentario.

    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Por su parte, la jefa de bancada de los diputados comunistas, Lorena Pizarro, planteó que “las señales que da el futuro gobierno de Kast son verdaderamente preocupantes. El gobierno de emergencia parece que fue solo un título (...). Quedó en el olvido después de la elección. Este (la candidatura de Bachelet) también puede ser un tema en esa dirección, porque finalmente lo que está mostrando es su esencia: un autoritarismo desligado a las tareas de Estado y más bien vinculado a dar respuesta al gran consorcio empresarial, a la impunidad y no a la construcción de un Chile más robusto".

    "Esa va a ser una de las tantas dificultades que vamos a tener con el futuro gobierno. No tengo duda de eso“, concluyó Pizarro.

    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    En la bancada del Partido Liberal, en tanto, lo ven de otra forma. El jefe de la instancia, el diputado Luis Malla, indicó que “más que complicar la relación entre oficialismo y oposición, lo importante es entender que la política exterior debe manejarse con sentido de Estado. Un eventual retiro de una candidatura es una atribución legítima del próximo gobierno, pero siempre es deseable que decisiones de este tipo se tomen considerando el interés país y el impacto en nuestra imagen internacional".

    “Aquí no se trata de personas, partidos o sectores políticos, sino de cómo Chile actúa con seriedad hacia el mundo. La candidatura de una compatriota a la secretaria general de la ONU debiera ser un tema país y no una disputa interna. Chile se juega su imagen en estas decisiones, y por eso es clave actuar con responsabilidad y altura. El respaldo de países como México y Brasil demuestra que no es una discusión menor, sino una oportunidad que Chile debe enfrentar con unidad", agregó Malla.

