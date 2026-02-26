Ausencia de Michelle Bachelet en el cambio de mando abre nuevos cuestionamientos a su candidatura a la ONU

En el momento en que José Antonio Kast asuma como Presidente de Chile, el próximo miércoles 11 de marzo, Michelle Bachelet estará en Nueva York, a más de 8 mil kilómetros del Congreso Nacional, donde tradicionalmente se lleva a cabo el acto republicano.

La exmandataria se excusó de participar del cambio de mando, que pondrá fin a la administración de Gabriel Boric, debido a las actividades de las que participará como vicepresidenta del Club de Madrid entre el 9 y el 13 de marzo. Se trata de la sesión 70° de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70), desarrollada en la sede de las Naciones Unidas (ONU).

Su decisión ha abierto nuevos cuestionamientos a su candidatura a la secretaría general de la ONU, la que ya ha recibido fuertes críticas por parte de la derecha por haber sido anunciada sorpresivamente por el Presidente Boric -con el respaldo de Brasil y México-.

La decisión de la exmandataria no cayó bien en un sector de la derecha, dado el simbolismo que tiene la asistencia de los expresidentes en los cambio de mando, más aun cuando está pendiente la definición del presidente respecto a su apoyará o no su carrera a la secretaría general de Naciones Unidas.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, dijo a este medio que “la inasistencia de Michelle Bachelet al cambio de mando, no hace más que confirmar que el gobierno y ella desahuciaron la opción de ganar la elección en Naciones Unidas”.

“Si existiera algún interés, el gobierno habría cambiado el tono en sus declaraciones contra Estados Unidos y la candidata aprovecharía la oportunidad de convencer a los propios, participando en la ceremonia del 11 de marzo″, agregó el senador electo.

Foto: Andres Perez Andres Perez

El timonel hacía referencia a las declaraciones emitidas por personeros de gobierno en contra de la administración de Donald Trump, a raíz de la controversia por el cable submarino chino, que incluyó la revocación de la visa del ministro Juan Carlos Muñoz como sanción. Estados Unidos, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, tiene poder de veto frente a las postulaciones.

Previamente, Squella planteó aseguró que la candidatura de Bachelet es “simbólica” y que “nace muerta”.

No es el único que evidencia reparos frente a la ausencia de la socialista. “La presidenta Bachelet debiese tener buenas razones, que debiese expresar, para perderse la oportunidad de hacer un gesto de Estado”, dijo el diputado Diego Schalper (Renovación Nacional), quien integra la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara.

Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

“Más que pensar en cómo afecta a la candidatura en la ONU, hay que pensar en lo positivo que es para el país que frente a actos republicanos todos los exmandatarios sean capaces de dejar las diferencias de lado pensando en el bien del país”, planteó el diputado republicano Benjamín Moreno.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

En tanto, el diputado Cristián Labbé, del Partido Nacional Libertario e integrante de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, sostuvo que “si Bachelet, como expresidenta, es invitada al cambio de mando y no va, evidentemente es porque tiene un conflicto político con el futuro presidente Kast y, por ende, no puede pretender que en base a esa actitud el presidente electo la apoye en su candidatura a la ONU”.

En la derecha, en todo caso, hay quienes llaman a separar las cosas. “Son dos cosas distintas: una es un acto republicano de cambio de mando presidencial y la otra es una candidatura a la ONU de la que el presidente Kast decidirá próximamente si Chile la apoya. Ir no ir a un acto republicano es una decisión personal que se respeta”, planteó el senador Iván Moreira (UDI), quien preside la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara alta.

Moreira se ha caracterizado por ser uno de los dirigentes de la actual oposición más abiertos a promover la candidatura de Bachelet.

Foto: Andres Perez Andres Perez

El excanciller Heraldo Muñoz (PS) también desdramatiza la inasistencia. “Si está en Nueva York, trabajando por su candidatura presentada por Chile, Brasil y México, no veo que (su ausencia) tenga efecto alguno. Hay que recordar que el presidente electo tuvo una constructiva reunión con Bachelet, por lo cual no creo que haya que hacer dobles lecturas“.

FOTO: LUIS ENRIQUE SEVILLA FAJARDO/ LA TERCERA LUIS EENRIQUE SEVILLA FAJARDO

El también excanciller y actual senador, José Miguel Insulza (PS), sugirió que “sería ideal que (Bachelet) estuviera” en el cambio de mando. Dicho eso, enfatizó que “si tiene otros compromisos, tampoco hay que exagerar sobre su ausencia”.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

El presidente electo ha dicho que tomará una decisión en relación a la candidatura recién una vez que asuma el cargo. Además, adelantó que buscará dialogar con los presidentes de México y Brasil, Claudia Scheinbaum y Luiz Inácio “Lula” da Silva, respectivamente, sobre el asunto, dado que ambos países respaldan a Bachelet como carta a la ONU.

Kast y Bachelet sostuvieron una reunión el pasado 22 de diciembre, tras la segunda vuelta. Tras el encuentro, consultado sobre el futuro de la candidatura, el presidente electo dijo: “No voy a decir nada antes del 11 de marzo”.