    Kast invita a Sheinbaum y Lula al cambio de mando: quiere conversar sobre el respaldo que dieron a candidatura de Bachelet a la ONU

    “Sería muy bueno poder encontrarnos, discutir, debatir, que ellos puedan también plantear el por qué se sumaron a esta propuesta de llevar a la expresidenta Bachelet como candidata a la ONU", planteó el mandatario electo.

    Helen Mora
    A primera hora de este jueves, el presidente electo, José Antonio Kast, afirmó que espera contar la presencia de los presidentes de México, Claudia Sheinbaum; y de Brasil, Lula da Silva, para el cambio de mando el próximo 11 de marzo.

    Esto, principalmente para conversar sobre el respaldo que ambos líderes entregaron a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

    “Sería muy bueno poder encontrarnos, discutir, debatir, que ellos puedan también plantear el por qué se sumaron a esta propuesta de llevar a la expresidenta Bachelet como candidata a la ONU. Sería muy bueno y positivo poder conversarlo directamente con ellos, pero no han confirmado aún su participación”, afirmó el mandatario electo.

    Sobre el mismo tema de la ONU, Kast añadió: “Quisiera entender si hubo un diálogo con otros países que también tienen pretensiones de levantar candidaturas. Si desde Latinoamérica se levantan tres o cuatro postulaciones, es muy difícil que una llegue a puerto”.

    “También teniendo en consideración el sistema de votación (...) hay cinco países que tienen derecho a veto. Yo no sé si eso está considerado y en esa línea es importante conversar con los distintos actores”, continuó.

    “Aquí hay tres países que han manifestado una intención, pero uno entra en un cambio de gobierno y otro entra en un proceso electoral. Por lo tanto, me gustaría entender el detalle de los antecedentes que tuvieron en consideración la disposición siempre de diálogo y de conversación y ver qué es lo mejor para que un organismo como la ONU que ha ido perdiendo algún grado de fuerza en el tiempo pueda recuperarlo en el bien de las situaciones complejas que vivimos, por ejemplo en Haití, por ejemplo en Ucrania y tantos otros lugares que hoy día tienen conflictos”, añadió.

    Déficit fiscal y posible AC contra Grau

    Con todo, el mandatario electo también se refirió a la posible acusación constitucional -impulsada por bancadas de oposición- contra el Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, a propósito del déficit fiscal.

    “Nosotros siempre planteamos que el déficit fiscal debía ser un tema a debatir en ese proceso electoral. Se produjeron diferencias en montos, en cifras, pero creo que el tiempo nos ha ido dando la razón de que la situación fiscal, el déficit fiscal, era mucho mayor de lo que se iba mostrando”, señaló.

    En esa línea, planteó: “Me gustaría mucho que el ministro de Hacienda y la directora de Presupuestos pudieran recabar toda la información en una sola oportunidad y presentársela a las entidades técnicas que se han definido como el Consejo Fiscal Autónomo, que convocaran ellos a una reunión al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados, que tuvieran una reunión con el Banco Central, y se pudiera sacar una especie de resumen de cuál es la verdadera situación que se enfrenta”.

    Sobre el eventual libelo acusatorio dijo: “El Parlamento tiene facultades, los parlamentarios tienen todo el derecho a convocar al ministro a una sesión especial, a una interpelación, tienen el derecho a generar comisiones investigadoras, tienen el derecho a hacer acusaciones constitucionales, pero creo que gran parte de esos instrumentos no son necesarios cuando hay buena información a las autoridades que correspondan”.

