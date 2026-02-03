La declaración con que Bachelet formalizó su candidatura a la ONU: recuerda su exilio, defiende el multilateralismo y propone un plan

Santiago, 02 de Febrero 2026. Presidente Gabriel Boric junto con los embajadores de Mexico y Brasil, anuncia la candidatura de la Ex Presidenta Michelle Bachelet a la secretaria general de las Naciones Unidas Diego Martin/Aton Chile

Este martes, pasado el mediodía, Naciones Unidas incorporó a la expresidenta Michelle Bachelet en la nómina oficial de candidatos a la secretaría general del organismo.

Lo hizo un día después de que el presidente Gabriel Boric anunciara sorpresivamente desde La Moneda que la inscripción de la exmandataria contaría también con el apoyo de México y Brasil, lo que dejó en una compleja situación al presidente electo José Antonio Kast, quien hasta ahora ha evitado despejar si apoyará o no la postulación de la dos veces mandataria de Chile.

Así, este martes la ONU confirmó que Bachelet y el argentino Rafael Mariano Grossi son hasta ahora los candidatos oficiales para competir por el cargo que a fin de año deja el portugués António Guterres.

Para dar el puntapié inicial a la candidatura, las misión de Chile, México y Brasil ante la ONU presentaron una carta firmada notificando la candidatura, el currículum de la exmandataria chilena y una carta con su visión sobre el organismo.

Las 9 páginas de la presentación de la candidatura de Bachelet parten con una carta firmada de su puño y letra en la que alude a su trayectoria como presidenta de Chile y a su historia personal, marcada por la dictadura y el exilio.

“Mi vida ha estado profundamente marcada por la historia de mi país. Haber vivido bajo una dictadura me permitió comprender el valor de la dignidad humana y las instituciones que la protegen. Mis años de exilio me permitieron comprender el poder transformador de la solidaridad internacional y la fuerza de la empatía entre los pueblos. Fue durante ese tiempo que comprendí que el diálogo, incluso con quienes piensan diferente, no es una opción, sino una necesidad para construir una paz duradera y una comunidad internacional basada en el respeto, el derecho internacional y la cooperación”, dice la exmandataria.

“Las Naciones Unidas están llamadas a ser el prisma que nos permita distinguir la diversidad de las naciones que conforman la humanidad. En este rol facilitador, mi mandato como Secretario General estará al servicio de los Estados del mundo para construir las plataformas necesarias para afrontar las transiciones con convergencia de intereses, retomar los cimientos de nuestro compromiso global y abrir caminos hacia la paz.

La propuesta

Tras su presentación personal, la exmandataria chilena plantea esquemáticamente su visión sobre el rol que debe jugar la ONU en esta era y sobre cómo debe afrontar sus nuevos desafíos.

Plantea los desafíos de gestión que enfrentaría como secretaría general del organismo y reafirma la vigencia de los pilares de la Carta de Naciones Unidas.

“Las Naciones Unidas siguen siendo el único e irremplazable espacio donde la humanidad se reúne para superar desafíos comunes, el lugar donde los Estados, pese a sus legítimas diferencias, trabajan diariamente para comprenderse entre sí. En tiempos de dificultad, como los actuales, debemos aprovechar cada oportunidad de colaboración para avanzar en la paz y el bienestar de las personas”, sostiene la expresidente al presentar su visión sobre la ONU.

Para eso, la expresidenta propone que “debemos transformar las crisis en oportunidades, ver los puntos de quiebre como puntos de inflexión, y convertir la vulnerabilidad en impulso. Desde el cambio climático hasta los conflictos armados, desde el aumento de la desigualdad hasta la disrupción tecnológica, el futuro de la ONU dependerá de su capacidad para adaptarse, renovarse y liderar”.

La visión de Bachelet se apoya en cuatro direcciones estratégicas que detalla en el documento. La primera de ellas es “mirar hacia adentro: reforma institucional con propósito”. Esto, especifica, incluye “la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación de resultados deben guiar las acciones diarias de la Secretaría y de todos los órganos, agencias, fondos y programas”.

La segunda dirección estratégica es “mirar hacia afuera: reconectar con las personas”. En ese sentido, en el texto se menciona que “la legitimidad de la ONU está indisolublemente ligada a su capacidad de ser percibida como útil y cercana a las personas”.

La tercera corresponde a “mirar hacia atrás: reafirmar los principios fundacionales”. En ella se afirma que “la fortaleza de la Organización debe residir en su capacidad para implementar eficazmente los mandatos acordados por los Estados Miembros (...)”.

Por última dirección estratégica mencionada plantea la necesidad de “mirar hacia adelante: diseñar el futuro con visión y liderazgo colectivos”. En esta se propone que “el liderazgo de la ONU, con el apoyo de los Estados Miembros, debe encarnar una visión transformadora”.

“La ONU debe ser el lugar donde se construyen y se mantienen permanentemente los puentes, donde todas las voces son escuchadas, independientemente de su tamaño o poder, donde la cooperación no es una opción sino el único camino real hacia la paz, la dignidad y el desarrollo compartido”, se lee en el documento.

En el texto también se presentan desafíos actuales que ha identificado Bachelet. El primero de ellos corresponde a la paz y la seguridad.

En esa línea, se menciona que “la prevención debe situarse en el centro de la acción de la ONU”. Y especifica que “ello implica promover una diplomacia más eficaz, siempre respetuosa de la soberanía de los Estados y de la apropiación nacional (...) ”.

“Un Secretario General con una fuerte presencia y un compromiso activo en terreno puede contribuir de manera significativa a la diplomacia preventiva”, sugiere Bachelet.

En esta materia también se menciona la importante de la “perspectiva de género”. La exmandataria postula que esta “debe incorporarse en las estrategias de consolidación de la paz y de prevención”, puesto que “reconocer a las mujeres como actores clave en la construcción de sociedades pacíficas y resilientes no solo mejora la eficacia de las políticas, sino que también refleja el compromiso de la ONU con la igualdad, la inclusión y una justicia duradera”.

Con respecto a los derechos humanos, Bachelet plantea que su “respeto y promoción” debe “seguir estando en el centro de toda la acción de la ONU”.

Para fortalecer la coherencia del pilar de derechos humanos, sugiere que “el sistema de la ONU puede consolidar informes integrados que combinen información de distintas agencias, ofreciendo una visión coherente y unificada de las situaciones globales y regionales”.