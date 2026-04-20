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    Declaran alerta temprana preventiva en Aysén por caso de influenza aviar AH5N1 en Chile Chico

    La medida fue adoptada por Senapred tras un informe del SAG que confirmó el primer caso regional de esta influenza de alta patogenicidad en un ave silvestre.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Imagen referencial

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró esta jornada alerta temprana preventiva para la Región de Aysén por evento zoosanitario, luego de que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) informara un caso de influenza aviar AH5N1 en un ave silvestre en la comuna de Chile Chico.

    Con anterioridad, desde el SAG se había confirmado que un ejemplar de caiquén (Chloephaga picta) se convirtió en el primer caso en la región de presentar esta Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP).

    Tras la confirmación, se activaron los protocolos sanitarios establecidos, intensificado las labores de vigilancia en el área afectada, incluyendo el catastro de aves silvestres y la búsqueda activa de ejemplares muertos o con sintomatología compatible con IAAP, agregaron desde el servicio.

    Desde Senapred indicaron que la declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.

    AH5N1

    La influenza aviar altamente patógena es una enfermedad viral que afecta tanto a aves domésticas como silvestres, presenta alta capacidad de propagación y puede provocar elevada mortalidad en las especies afectadas.

    En su comunicado, el SAG reiteró el llamado a los propietarios de aves a reforzar las medidas de bioseguridad en sus sistemas de crianza. Entre las principales recomendaciones se encuentran mantener a las aves en espacios protegidos, evitar el contacto con aves silvestres y no compartir fuentes de agua ni alimento.

    En este sentido, indicaron que si se observan signos sospechosos —como diarrea, decaimiento, depresión, coloración azulada en cresta, barbillas o patas, plumaje erizado, descoordinación o muertes inusuales—, no manipule las aves directamente y realice la denuncia de inmediato al SAG.

    Finalmente, se informó que como una medida de información adicional el SAG dispuso un visor en su sitio web con información actualizada sobre la emergencia zoosanitaria, que incluye brotes confirmados, aves afectadas y predios bajo vigilancia, entre otros datos relevantes.

    Más sobre:Aysénalerta tempranainfluenza aviarAH5N1SenapredSAGChile Chico

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