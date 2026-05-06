SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    La tiranía de las encuestas: cómo la popularidad debilita la democracia

    Por 
    Felipe Balmaceda
    A

    Las redes sociales y las encuestas dominan la política actual, pero la popularidad de una medida no la hace correcta. La democracia liberal contemporánea enfrenta una amenaza particularmente insidiosa: la sustitución del juicio técnico y racional por el impulso emocional y efímero de las mayorías. Esta tendencia, observable en numerosos países latinoamericanos, erosiona la calidad del debate público y debilita los fundamentos institucionales necesarios para el progreso sostenible.

    Pensadores fundamentales de la Ilustración, como David Hume y Adam Smith, advirtieron sobre los riesgos de confundir lo popular con lo correcto. Hume nos recordó que las pasiones humanas pueden desviar el juicio y Smith entendía que el interés propio racional puede generar beneficios colectivos, pero siempre dentro de un marco institucional sólido. Las políticas públicas deben basarse en análisis técnicos rigurosos, no en el aplauso fácil ni en la complacencia emocional.

    El ejemplo chileno muestra que el crecimiento y la reducción de la pobreza se lograron gracias a consensos técnicos y a políticas económicas sólidas, impulsados por la Concertación entre 1990 y 2014, aunque no siempre fueron populares.

    Sin embargo, cuando se priorizaron las demandas populares por encima del análisis técnico, como ocurrió en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, el pragmatismo institucional fue dejado de lado en favor de una agenda que respondía principalmente a la presión de la calle y a la emoción de ciertos sectores. El resultado fue la implementación de reformas improvisadas, como la gratuidad universitaria, la reforma educacional y la reforma tributaria, que, lejos de resolver los problemas estructurales, profundizaron las distorsiones existentes y terminaron por generar mayor malestar social y frustración colectiva.

    El estallido social de 2019 fue el resultado de políticas orientadas a la popularidad. Priorizar la aprobación instantánea crea expectativas imposibles y termina en frustración y crisis, como se ha visto en otros países de la región.

    Las sociedades complejas necesitan instituciones técnicas y sofisticadas, como un banco central independiente, capaces de tomar decisiones basadas en evidencia y análisis especializado, incluso cuando estas decisiones resultan impopulares. Adam Ferguson advertía que muchas de las instituciones más valiosas para el desarrollo social no surgen de la voluntad inmediata de las mayorías, sino de la acumulación de experiencia y conocimiento a lo largo del tiempo.

    ​Un líder democrático debe tomar decisiones responsables, incluso si resultan impopulares, para proteger el bien común y evitar la tiranía de la mayoría.

    Confundir el liderazgo con la popularidad es un error. Los líderes deben guiar con razón y sabiduría, no solo seguir las emociones del momento.

    ​Chile debe volver al pragmatismo y a las políticas basadas en evidencia para evitar los errores del populismo y asegurar el progreso.

    Por Felipe Balmaceda, economista

    Más sobre:Redes socialesLiderazgoJuicio técnicoPopularidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gastón Pauls: “Tengo 54 años, no 20, y hay ciertas cosas que ya no tengo ganas de hacer”

    Los reparos del alcalde Iglesias al gobierno: “Echo de menos más protagonismo en el tema de seguridad”

    Grupo transversal de diputados presenta proyecto que busca restringir acceso de menores de edad a plataformas digitales

    Gobierno destaca operativo en Temucuicui y apunta que “es una demostración que el Estado cumple su labor en todo el territorio nacional”

    Ministro Fernando Rabat sobre polémica en la Comisión Verdad y Niñez: “El modelo de trabajo no sirvió”

    Cinco grandes editoriales y un novelista demandan a Meta por piratear millones de libros para entrenar su inteligencia artificial

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Bayern Múnich vs. PSG por la Champions League TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Bayern Múnich vs. PSG por la Champions League TV y streaming

    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el Masters de Roma

    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el Masters de Roma

    Minuto a minuto: lluvia en Santiago

    Minuto a minuto: lluvia en Santiago

    Los reparos del alcalde Iglesias al gobierno: “Echo de menos más protagonismo en el tema de seguridad”
    Chile

    Los reparos del alcalde Iglesias al gobierno: “Echo de menos más protagonismo en el tema de seguridad”

    A qué hora y dónde ver a Bayern Múnich vs. PSG por la Champions League TV y streaming

    Grupo transversal de diputados presenta proyecto que busca restringir acceso de menores de edad a plataformas digitales

    Dólar registra fuerte caída y rompe la barrera de los $ 900
    Negocios

    Dólar registra fuerte caída y rompe la barrera de los $ 900

    Novo Nordisk se dispara en bolsa tras elevar su proyección de ganancias por debut exitoso de la píldora de Wegovy

    Petróleo se desploma y rompe los US$ 100 tras reporte de acuerdo inminente entre Estados Unidos e Irán

    Qué es el virus de los Andes, la cepa del hantavirus que puede transmitirse entre humanos
    Tendencias

    Qué es el virus de los Andes, la cepa del hantavirus que puede transmitirse entre humanos

    Cómo fue el “gran experimento” del Ejército de EEUU para preparar a sus soldados para combatir en temperaturas extremas

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    “Me pasé un poco de la raya”: Neymar se disculpa por agresión al hijo de Robinho
    El Deportivo

    “Me pasé un poco de la raya”: Neymar se disculpa por agresión al hijo de Robinho

    ¿Es la lista definitiva? El video viral que revela a los nominados de la selección de Colombia para el Mundial 2026

    El ninguneo de Leandro Paredes al DT César Farías tras la derrota de Boca: “Me debe conocer de algún lado; no sé quién es”

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?
    Tecnología

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Gastón Pauls: “Tengo 54 años, no 20, y hay ciertas cosas que ya no tengo ganas de hacer”
    Cultura y entretención

    Gastón Pauls: “Tengo 54 años, no 20, y hay ciertas cosas que ya no tengo ganas de hacer”

    Con Juanes y artistas chilenos: cómo Bogotá se convierte en el epicentro de la música latina con el festival BIME

    El mejor disco de Pink Floyd según David Gilmour

    Cinco grandes editoriales y un novelista demandan a Meta por piratear millones de libros para entrenar su inteligencia artificial
    Mundo

    Cinco grandes editoriales y un novelista demandan a Meta por piratear millones de libros para entrenar su inteligencia artificial

    La ONU exige a Israel la liberación “inmediata e incondicional” de los activistas de la flotilla detenidos

    Francia: Tormenta política por un informe parlamentario que arremete contra los medios públicos

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera
    Paula

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera

    Nunca es tarde para el tutú: el auge del ballet en mujeres adultas

    Sobre cómo terminé en una fiesta con Paris Hilton