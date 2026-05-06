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    BMW alcanza los 2 millones de eléctricos fabricados

    El hito fue marcado por un BMW i5 M60 xDrive. La cifra refleja el avance de la estrategia de electrificación del grupo alemán a nivel global.

     
    Armin Weigel

    El Grupo BMW da muestras de cómo consolidad su transición hacia la movilidad eléctrica con un nuevo hito industrial: la producción de su vehículo 100% eléctrico número dos millones. El modelo encargado de marcar este momento es un BMW i5 M60 xDrive, ensamblado en la planta de Dingolfing y destinado a un cliente en España.

    Este logro no solo refleja el crecimiento sostenido de la marca en el segmento BEV, sino también el rol estratégico de la planta de Dingolfing, que se ha convertido en el principal centro de producción de vehículos eléctricos del grupo. Desde 2021, cuando comenzó la fabricación del BMW iX, el complejo ha producido más de 320.000 unidades eléctricas, incluyendo modelos como el i5 y el BMW i7.

    Armin Weigel

    Actualmente, esa fábrica concentra la mayor diversidad de modelos eléctricos de BMW, integrando SUV, sedanes y familiares en una misma línea de producción. De hecho, más de una cuarta parte de los vehículos fabricados allí en 2025 fueron completamente eléctricos, evidenciando la aceleración del cambio hacia tecnologías más limpias.

    Este avance ha sido posible gracias a la estrategia industrial denominada iFACTORY, que permite producir distintos tipos de motorización -eléctrica, híbrida y de combustión- en una misma línea, otorgando flexibilidad y eficiencia a la operación. Bajo este enfoque, todas las plantas de BMW en Alemania ya fabrican al menos un modelo eléctrico, consolidando la electrificación como parte central de su red productiva.

    Armin Weigel

    Con este nuevo hito, BMW refuerza su posicionamiento en el mercado global de vehículos eléctricos y contribuye a que Alemania se mantenga como uno de los principales centros de producción de electromovilidad a nivel mundial.

    Más sobre:NoticiasBMWi5 M60 xDriveVehículos eléctricosElectromovilidadIndustria automotriz

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