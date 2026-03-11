SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Milad y Yunge pierden peso: la cita en que los clubes marginaron al directorio de la ANFP en la discusión por ley SADP

    La influencia de la mesa de Quilín quedó seriamente dañada después de la aprobación en el Senado del proyecto de ley que transformará al fútbol chileno. Hay reproches por la tardía reacción de quienes guían la actividad. La Comisión de Clubes toma un rol protagónico.

    Por 
    Cristian Barrera
    Matías Parker
     
    Christian González
    Pablo Milad, presidente de la ANFP (Foto: Pablo Vásquez R.) Pablo Vásquez R.

    Quilín. Lunes, 11.00 horas. En la sede de la ANFP se materializa una reunión clave. La Comisión de Clubes que se encargó de estudiar los efectos que la Ley SADP provocará en el fútbol chileno llega hasta el palacio de Peñalolén con la finalidad de pedirle explicaciones al directorio que encabeza Pablo Milad. El ánimo es notoriamente tenso.

    Los máximos dirigentes de los equipos del balompié nacional no disimulan la molestia que generó la aprobación del proyecto, por más que la mirada siga puesta en el margen de acción que aún queda en los siguientes trámites legislativos. Las miradas están puestas en el presidente de la ANFP y de la Federación. También en Jorge Yunge, el secretario general de ambas entidades. La separación es, de hecho, una de las banderas de lucha del proyecto.

    El enojo es tal que varios timoneles se llegaron a plantear un escenario extremo: la remoción de ambos dirigentes. Incluso, del directorio completo. Fue con esa disposición que los integrantes de la Comisión de Clubes cruzaron el umbral del edificio ubicado en avenida Quilín 5635. Iban, literalmente, en pie de guerra.

    La tensión se mantuvo por las casi dos horas que se prolongó el cónclave. Los reproches fueron variados. Tal como en la antesala habían manifestado varias fuentes del fútbol nacional a El Deportivo, los principales reprocharon apuntaron a una actuación tardía y, virtualmente, inexistente. “Ustedes no han hecho nada”, acusó Juan Tagle, el presidente de Cruzado. Sin embargo, más allá de lo que se habló en la previa, ninguno pidió la salida de los directivos.

    La conclusión de los timoneles es que si la ofensiva del fútbol hubiese comenzado en septiembre, el escenario pudo haber sido absolutamente distinto. Una prueba en ese sentido es que en el escaso tiempo en que se realizaron gestiones se alcanzaron a frenar algunas de las iniciativas contenidas en el proyecto, como la posibilidad de que las universidades ingresaran directamente al profesionalismo o la responsabilidad solidaria frente a las deudas contraídas por clubes que perdieran la categoría.

    Juan Tagle es uno de los integrantes de la Comisión de Clubes.

    En ese escenario, se adoptó una decisión drástica: que Milad y Yunge queden marginados de las tratativas que se realizarán a todo nivel para ajustar lo más posible el proyecto a los intereses del fútbol. La Comisión asumirá un rol protagónico como interlocutor.

    Ideas sobre la mesa

    Hubo otra decisión clave: que la próxima semana se citará a un Consejo de Presidentes Extraordinario, con la finalidad de debatir las ideas que planteará la Comisión para enfrentar un panorama que, independientemente de la reacción pública en el sentido de que se comparte la mayoría de las regulaciones, se sigue considerando crítico. Además, esta última instancia pretende validar a la comisión, que se formó sin el visto bueno del resto de los clubes profesionales.

    Las iniciativas se mantiene, por una cuestión estratégica, en estricto secreto. La intención es evitar filtraciones que pongan en alerta a los diputados, los siguientes en revisar el cuerpo legal. A los parlamentarios se les reforzará la interpretación de que la normativa que terminó aprobando el Senado dista considerablemente de la que propuso la Cámara Baja.

    Paralelamente, sigue en pie la idea de pedirle al gobierno de José Antonio Kast que le quite la urgencia al proyecto, lo que ofrecería un margen de tiempo para introducirle modificaciones en la línea que pretende el fútbol. La semana pasada ya hubo una reunión con Natalia Duco, quien este miércoles asume la conducción del Mindep.

    También se evaluó la posibilidad de contratar una empresa de lobby. En este sentido, por ejemplo, se revisó la actuación de Francisco Moreno, el abogado que contrató la ANFP para este propósito. Si bien en un comienzo se consideraba que el profesional, exsubsecretario de Hacienda y Telecomunicaciones en la segunda administración de Sebastián Piñera, no había sido suficientemente diligente, se llegó a la convicción de que desde la ANFP no surgieron las instrucciones precisas para que iniciara las acciones.

    ¿Por qué no se persistió en la idea de remover a Milad, Yunge y el resto del directorio? Por una cuestión práctica: una medida tan radical implicaba terminar concediéndole la razón al senador Ignacio Walker, el principal impulsor de la nueva ley de SADP. Y por otro lado, pudo haber resultado un autogol brutal: reflejar un ambiente de inestabilidad e ingobernabilidad en el fútbol. Justo lo que, estiman, Walker quiere hacer ver.

    Más sobre:Ley SADPPablo MiladJorge YungeFrancisco MorenoFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vallejo le desea éxito a la administración de Kast y recalca: “Nos vamos muy tranquilos del deber cumplido”

    La AIE propone la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para bajar precio del barril

    Contraloría desestima denuncia por escudo en la banda presidencial de José Antonio Kast

    Petróleo vuelve a subir con fuerza en medio de bloqueo en Ormuz y debate por uso de reservas estratégicas

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    Una persona fallecida y tres heridos deja balacera en la comuna de El Bosque

    Lo más leído

    1.
    La UC toma medidas para enfrentar los arranques de furia que tienen en la mira a Clemente Montes

    La UC toma medidas para enfrentar los arranques de furia que tienen en la mira a Clemente Montes

    2.
    “Estamos muy molestos”: los clubes se reúnen con Pablo Milad y la ANFP para pedir explicaciones por la ley SADP

    “Estamos muy molestos”: los clubes se reúnen con Pablo Milad y la ANFP para pedir explicaciones por la ley SADP

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 11 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 11 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    Vallejo le desea éxito a la administración de Kast y recalca: “Nos vamos muy tranquilos del deber cumplido”
    Chile

    Vallejo le desea éxito a la administración de Kast y recalca: “Nos vamos muy tranquilos del deber cumplido”

    Contraloría desestima denuncia por escudo en la banda presidencial de José Antonio Kast

    Una persona fallecida y tres heridos deja balacera en la comuna de El Bosque

    La AIE propone la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para bajar precio del barril
    Negocios

    La AIE propone la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para bajar precio del barril

    Petróleo vuelve a subir con fuerza en medio de bloqueo en Ormuz y debate por uso de reservas estratégicas

    Comité de Ministros de la administración Boric aprobó 34 proyectos de inversión y rechazó 5 en sus cuatro años

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente
    Tendencias

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    2 recomendaciones para fortalecer la confianza y el autoestima de los niños, según una especialista

    ¿Tenía razón Timothée Chalamet? Editora de arte asegura que la opinión del actor no está tan alejada de la realidad

    Tras quedar fuera de la nómina: hermano de Marcelo Moreno Martins entrega su apoyo a Surinam en el repechaje mundialista
    El Deportivo

    Tras quedar fuera de la nómina: hermano de Marcelo Moreno Martins entrega su apoyo a Surinam en el repechaje mundialista

    Copa Libertadores: O’Higgins, un partido de tres millones de dólares y un sueño de 12 años

    Otra obra del Ingeniero: Inteligencia Artificial elige a Manuel Pellegrini como el mejor DT en la historia del Betis

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Sinaka, la nueva estrella del reggaetón chileno: “Me siento preparado para un desafío como el Festival de Viña”
    Cultura y entretención

    Sinaka, la nueva estrella del reggaetón chileno: “Me siento preparado para un desafío como el Festival de Viña”

    Harvey Weinstein reaparece desde la cárcel y no se muestra arrepentido por sus delitos: “No agredí a nadie”

    300 toneladas de metal, cañones y una campana gigante: cómo se armó el escenario de AC/DC para su show en Chile

    Un proyectil daña un buque de contenedores en el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Un proyectil daña un buque de contenedores en el estrecho de Ormuz

    Estados Unidos afirma haber destruido “casi toda” la capacidad nuclear de Irán

    Estados Unidos eleva a más de 40.000 los estadounidenses evacuados “de forma segura” desde países de Medio Oriente

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres
    Paula

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma