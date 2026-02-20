Intercambiaron ideas en Paraguay: Pablo Milad acuerda reunión con el presidente electo José Antonio Kast antes de su asunción

Milad y Kast en una reunión cuando el presidente de la ANFP era intendente de la Región del Maule.

El timonel de la ANFP, Pablo Milad, acordó una reunión con el presidente electo José Antonio Kast antes de que asuma el cargo en marzo. El objetivo del encuentro es abordar materias vinculadas a seguridad en los estadios y eventuales modificaciones legales para enfrentar la violencia asociada al fútbol.

De acuerdo a la información recabada por El Deportivo, existe un vínculo previo entre Kast y Milad, por el mundo de la política. De hecho, han tenido encuentros en viajes al extranjero. Ambos han coincidido en Paraguay en instancias distintas. El curicano en actividades de la Conmebol y el Presidente electo en giras de carácter político. A partir de esos cruces, han mantenido diálogos periódicos.

Uno de los puntos centrales que Milad pretende poner sobre la mesa es la tramitación de una ley corta orientada a combatir la violencia en los recintos deportivos. En esa línea, el dirigente impulsa que el Registro Nacional de Hinchas pase a ser obligatorio para el acceso a los estadios, con el fin de fortalecer los mecanismos de identificación, control de ingresos y aplicación de sanciones.

En entrevista con El Deportivo, Milad abordó sus expectativas respecto de la relación con el próximo gobierno. “Hay que verlo en la práctica, pero sí. Históricamente los gobiernos de derecha tienen mejor relación con el fútbol que los de izquierda. Y lo digo no solamente por nosotros, sino por el resto de mis compañeros sudamericanos. Me lo han dicho ellos mismos. Creo que hay una buena disposición del gobierno que viene a apoyarnos y trabajar en conjunto. Tenemos que trabajar de la mano y no enfrentados. Creo que vamos a estar alineados”, señaló.

El directivo también aludió a la relación con la actual administración. “Conozco bien a personas que trabajan con el Presidente Kast y también lo conozco a él. Eso puede significar que me reciban. Yo le dije al Presidente Gabriel Boric que él nunca me había recibido, y él no sabía que me habían dicho que no a cada solicitud. Por fin pude hablar con él. Me pareció que no tenía muchos antecedentes de lo que estábamos haciendo”, agregó.

Milad también se refirió a la designación de la futura ministra del Deporte, Natalia Duco, exlanzadora de bala, destacando su trayectoria como deportista de alto rendimiento. “Conociendo la forma en que uno tiene que entrenar en esta disciplina, creo que es una mujer de esfuerzo, sacrificio, constancia. Si ella será, seguro que lo hará bien, porque es una atleta disciplinada”, afirmó. Consultado por la sanción por dopaje que cumplió Duco, Milad sostuvo: “Si ella cumplió su castigo, eso la libera de aquí para adelante. No la vamos a apuntar con el dedo por algo que han hecho y hacen muchos que no han sido pillados. Creo que sería una buena ministra por su capacidad de trabajo”.

Milad en su oficina en la ANFP. Pablo Vásquez R.

Transición en el Ministerio del Deporte

La agenda del nuevo gobierno en materia deportiva comenzó a activarse con reuniones bilaterales entre las autoridades entrantes y la actual administración. En ese marco, la futura ministra del Deporte, Natalia Duco, sostuvo un primer encuentro con el actual titular de la cartera, Jaime Pizarro. La cita se extendió por varias horas y fue parte del proceso de traspaso de información y coordinación para la transición.

En la reunión se abordó el estado general del ministerio, las principales líneas de trabajo desarrolladas en el gobierno en curso y los desafíos en políticas públicas deportivas. Entre los puntos revisados estuvieron la continuidad de programas, la relación entre el Mindep y el IND, la planificación de eventos internacionales y la necesidad de asegurar una transición ordenada.

Durante el encuentro, la autoridad saliente expuso sobre las principales medidas adoptadas en el periodo. “Ha sido una muy buena reunión donde pudimos traspasar toda la información sobre la gestión que hemos desarrollado en el Ministerio del Deporte. Los procesos deportivos siguen avanzando y junto a las autoridades entrantes estamos preparando todo para que la transición se realice de manera eficiente y de acuerdo a la planificación que hemos preparado”, declaró Pizarro.

Duco, por su parte, señaló que se trata del primero de varios encuentros de trabajo para profundizar en los temas de la cartera. “Sostuvimos la primera de tres reuniones con el ministro Pizarro. Tuvimos una larga conversación sobre los temas más urgentes e importantes para el traspaso. Estoy muy contenta, nos dieron toda la información necesaria y se vienen dos reuniones más, donde vamos a ahondar en los temas de la cartera, los temas importantes, lo urgente, los eventos importantes que se vienen para nuestro país, las postulaciones, las políticas deportivas, temas de infraestructura y muchos otros que nos preocupan”, expresó la exdeportista.

En paralelo, la reunión que Milad busca concretar con el Presidente electo Kast apunta a instalar temas del fútbol profesional antes del inicio del nuevo gobierno, con el objetivo de acelerar definiciones.