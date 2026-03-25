Proyecto de combustibles: Votos DC y PPD salvaron al gobierno de revés legislativo tras jugada del dúo Brito-Manouchehri

En medio de la sesión de la Cámara de este martes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (independiente), se puso los lentes y leyó un papel que le pasó el titular del Interior, Claudio Alvarado (UDI).

“Voy a acoger la solicitud de la bancada DC y de la bancada PPD, en sentido de sacar el impacto que el artículo cuarto tiene sobre las pymes”, dijo Quiroz.

Los dichos del jefe económico causaron sorpresa, ya que minutos atrás había desechado esa misma posibilidad y durante toda la jornada se había negado a acoger ese planteamiento de los legisladores de oposición.

Para reforzar el mensaje que no fue del todo claro para los presentes, Alvarado pidió la palabra para precisar que pretendían ingresar una indicación para eximir a las pymes de una mayor carga tributaria.

En esos instantes los conteos del gobierno arrojaban que la oposición (desde el PC al PDG) tenían los votos para rechazar el mencionado artículo que era clave en el financiamiento de las medidas para paliar el alza de combustibles.

Ese artículo reducía el margen de las empresas para descontar de su IVA el gasto de petróleo, lo que en la práctica se traducía en un alza tributaria. El problema, a ojos de la oposición, es que ello afectaba por igual a grandes contribuyentes y a pequeñas empresas.

Esto fue alertado en el propio debate en la Comisión de Hacienda de la Cámara, que sesionó previo a la sala.

En esa instancia fueron los equipos de los diputados Jorge Brito (Frente Amplio) y Daniel Manouchehri (PS) los que detectaron ese efecto indeseado de la iniciativa gubernamental, permitiendo a la oposición encontrar por fin un relato adecuado para torpedear el proyecto.

De hecho, hasta ayer a la hora del almuerzo, los diputados opositores se declaraban complicados con la propuesta presidencial, que en lo medular establecía una atenuante del alza en valor de la parafina y entregaba bonos a taxicolectiveros con el fin de contener impactos en la tarifa del transporte público.

Algunos decían que iban a rechazar o abstenerse ante la iniciativa por considerarla insuficiente, ya que no establecía ningún paliativo para la gasolina. Sin embargo, la mayoría de los parlamentarios de izquierda y centroizquierda admitían que era muy difícil oponerse a una medida relacionada con la parafina que es el combustible más usado por sectores vulnerables.

En vista de ese dilema, Manouchehri, asesorado por el exsubsecretario Nicolás Facuse (PS) y la abogada Elizabeth Matthei (sobrina de Evelyn Matthei), presentó indicaciones para eximir a las pymes, mientras que Brito planteó derechamente rechazar todo el artículo, en vista de que el ministro Quiroz se negaba a hacer concesiones.

A juicio del legislador frenteamplista se dieron cuenta de ese detalle en el informe financiero, ya que el ministro de Hacienda no fue claro de los alcances de ese artículo en la comisión. La misma redacción tampoco ayudaba y solo era descifrable por expertos en derecho tributario.

A partir de esa jugada de Brito y de Manouchehri, la oposición pudo alinear su discurso, remarcando que el texto legislativo enviado por Presidente José Antonio Kast no solo perjudicaba a la clase media (al no tener atenuantes para la bencina), sino que también le cargaba la mano a los pequeños emprendedores.

Este argumento dejó al gobierno contra las cuerdas, ya que si se rechazaba el artículo 4°, el proyecto quedaba desfinanciado, obligando al Ejecutivo a tener que negociar en condiciones desventajosas en el Senado.

Ante el riesgo de un revés legislativo Quiroz y el ministro secretario general de la Presidencia, José García (RN), abrieron negociaciones de urgencia con las bancadas de la DC y del PPD, que hasta el inicio de la sesión de la Cámara, estaban decididas a rechazar la disposición que afectaba a las pymes en línea con el resto de la oposición.

Los ministros recibieron, en primer lugar, a los legisladores de la Democracia Cristiana, liderados por su jefe de bancada Jorge Díaz, además de los diputados Álvaro Ortiz y Priscila Castillo, integrante de la Comisión de Hacienda. En la conversación también participó el diputado Benjamín Moreno (republicano).

En la cita, la DC reafirmó su preocupación por la forma en la que se financiarán las medidas de mitigación anunciadas por La Moneda. Sin embargo, el gobierno no pudo convencerlos de aprobar el paquete de medidas en su conjunto.

A la salida de la reunión Díaz y Ortiz declararon que rechazarían el sensible artículo sobre las pymes.

La preocupación comenzó a crecer en el Ejecutivo. De hecho, en medio de la sala, los ministros, acompañados por la subsecretaría Constanza Castillo (RN), quien era la encargada de llevar el conteo de votos, se juntaron con los representantes del comité PPD-Independientes, entre ellos Carlos Bianchi, Cristián Tapia y el jefe de la bancada, Raúl Soto.

A las conversaciones se sumó también el ministro Alvarado (UDI), quien no pudo estar en el inicio de las negociaciones, debido a que a esa hora el Senado estaba votando la renovación del estado de excepción en el sur.

Solo entonces después de la irrupción de Alvarado, el gobierno se allanó a eximir a las pymes de la carga tributaria por el diésel.

Aunque la indicación no pudo ser ingresada por no contar con la unanimidad de la sala, el ministro del Interior se comprometió a presentarla en el Senado. Con esa palabra empeñada, las bancadas de las DC y el PPD dieron los votos.

“No sentíamos justo que las pymes, las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, tuvieran esta carga adicional de financiar las subvenciones entregadas producto de las acciones que tomó el gobierno”, argumentó Díaz, quien agregó que al dar la aprobación emitieron “un voto de confianza, porque entendemos que el ministro va a cumplir, se comprometió públicamente en la sala a hacerlo, y sí nos parece un buen punto”.