Matías Zaldivia entierra su pasado en Colo Colo: “Me hizo muy bien el cambio”

“Feliz”. Es la palabra que más repite Matías Zaldivia en la entrevista que le hizo el departamento de prensa de Azul Azul, luego de renovar su vínculo con Universidad de Chile.

El nacionalizado chileno logró un acuerdo con la concesionaria estudiantil que lo mantendrá ligado al actual líder del Campeonato Chileno hasta diciembre de 2026 y, por lo mismo, busca borrar los seis años y medio que estuvo en Colo Colo.

“Siempre dije que necesitaba un nuevo desafío y acá lo encontré. Por suerte hoy nos están acompañando los resultados y estoy muy cómodo y feliz de estar acá”, asegura el central.

Luego agrega que “me hizo muy bien el cambio, porque me siento con mucha más confianza y un jugador más completo”. Y para dejar claro que su pasado por el Monumental ya no es tema, detalla que “estoy muy cómodo y cuando te sientes cómodo como me siento yo, se refleja en la cancha, porque sólo te enfocas en lo tuyo”.

Y una de las razones de Zaldivia para enamorarse de la U y olvidar al Cacique fue que “cuando me tocó llegar acá estaba en la mirada de todos y eso lo tomé como una motivación para rendir y creo que eso siempre me ha ayudado. Por suerte, pude revertir todo eso”.

Una de las claves para que el nacido al otro lado de la cordillera se enamorara de la escuadra laica fue el recibimiento que tuvo de los funcionarios del Centro Deportivo Azul y de la hinchada que todos los días concurre hasta la casa de los punteros a conocer a sus ídolos.

“La gente que trabaja acá me recibió muy bien y estoy muy agradecido de ello… Al principio, cuando el un poquito más difícil, siempre tuve palabras de aliento y de tranquilidad y eso fue muy importante para mí”, recuerda Matías.

Por lo mismo, espera poder conseguir algún título con la camiseta que representa estudiantil y volver a la Roja, tal como lo hizo cuando estaba Eduardo Berizzo al mando del Equipo de Todos.

“En un equipo grande como la U, llamas más la atención que en otros y eso me ayudó a poder llegar a la selección y hoy no pierdo de vista que debo estar preparado por si me toca estar”, concluye.