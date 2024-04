La U asegura a su patrón en la defensa: Matías Zaldivia renueva por un largo periodo

Después de un exitoso paso por Colo Colo, donde ganó una gran cantidad de títulos, Matías Zaldivia decidió en diciembre de 2022 cruzar a la vereda del frente para fichar en Universidad de Chile. La determinación le significó llenarse de críticas de ambos bandos. Sin embargo, a punta de buenas actuaciones y de un liderazgo que hoy lo tiene como uno de los capitanes del conjunto estudiantil, el zaguero se ganó el corazón de los fanáticos estudiantiles.

Durante su primera temporada con la institución laica, el argentino nacionalizado chileno le dio mucha solidez a la defensa de un elenco que venía muy golpeado de años anteriores, donde debió incluso pelear el descenso hasta la última fecha. Y si bien a los azules no les alcanzó para ingresar a copas internacionales, al menos le permitió terminar el año con cierta holgura.

La llegada de Gustavo Álvarez a la banca revolucionó a la U. En base a un buen juego y mucha solvencia en el fondo, lidera el campeonato de forma invicta y con tres puntos de ventaja sobre Palestino, su más cercano perseguir. Además, con Zaldivia en la cancha y siendo figura, el equipo rompió el maleficio de 23 años sin ganarle a Colo Colo en el Estadio Monumental.

Frente a las garantías que ofreció el zaguero, entonces, los azules decidieron iniciar las conversaciones para extender su vínculo por dos temporadas más, algo que fue anunciado por la institución durante esta jornada. “Zaldivia 2026. Estamos felices de anunciar que extendimos el vínculo con nuestro defensor Matías Zaldivia por las próximas 2 temporadas. ¡A seguir defendiendo los colores del Romántico Viajero, Mati!”, publicó el club en sus redes sociales.

Disfrutando del cariño

“Estoy muy contento por llegar a un acuerdo y seguir más temporadas en el club. Ahora a pensar en ganar títulos y que los resultados nos sigan acompañando”, expresó el defensor tras sellar su renovación.

“Siempre dije que necesitaba un nuevo desafío y aquí lo encontré. Estoy muy cómodo y feliz de estar en la U. Desde que llegué me recibieron muy bien y estoy muy agradecido. También con nuestra gente que nos siguen a todos lados. Me dieron el espacio para juzgarme dentro de la cancha y eso fue importante. Estoy disfrutando el cariño que me dan”, agregó.

Finalmente, Zaldivia manifestó sus principales aspiraciones. “De mí siempre tendrán la entrega y profesionalismo al máximo. Siempre que me ponga esta camiseta va a ser lo mismo: entregarme al 100 y ayudar al club a ganar cosas. Eso me motiva”, sentenció.

En tanto, el gerente deportivo Manuel Mayo se mostró feliz por la renovación alcanzada con el formado en Chacarita Juniors. “Matías ha demostrado dentro y fuera de la cancha que es un jugador muy valioso para la U, por su excelente rendimiento y también por su liderazgo. Siempre nos mostró su deseo de quedarse en la U y, por eso, como club estamos muy contentos con haber llegado a un acuerdo, que es bueno tanto para él como para la institución “, recalcó.

Durante la actual campaña, Zaldivia ha disputado los nueve partidos del Torneo Nacional, todos como titular. La temporada anterior, en tanto, sumó 25 presencias entre el campeonato y la Copa Chile, alzándose como uno de los jugadores más destacados y regulares del equipo.