La molestia de Marcelo Díaz al ser consultado por la seguidilla de empates de la U: “Estamos primeros; somos muy superiores a los rivales”

Son líderes del Campeonato Chileno y hasta ahora el único equipo que se mantiene invicto. Sin embargo, de igual modo, pierden la paciencia frente a los cuestionamientos. El empate obtenido ante Palestino, en La Cisterna, no dejó contento a sus jugadores y su capitán -Marcelo Díaz- lo demostró en la rueda de prensa posterior al compromiso.

Es que al integrante de la Generación Dorada no le gustó para nada que un periodista cuestionara el rendimiento del equipo laico y le recordara las igualdades obtenidas en las dos últimas fechas (ante los árabes y Coquimbo Unido).

“¿Cómo te sientes siendo invicto, pero no ganan? Empatan, pero no ganan”, cuestionó el reportero y el capitán azul respondió con una ironía: “Estamos primeros. ¿Cómo no hemos ganado? Luego, el futbolista agregó -muy molesto- que “acá tenemos que ser muy claros y tenemos que mirar la tabla. La U está primero, no llegamos a la cima de la tabla solo por empates. Estamos invictos y seguiremos trabajando para estar cada día ser más fuertes. No comparto lo que opinas tú”.

Acto seguido, el bicampeón de América añadió que “nosotros seguimos creciendo partido a partido. La tabla demuestra que estamos siendo, a pesar de altos y bajos, un equipo muy sólido. No vamos a descansar hasta que seamos del todo contundentes en todas las líneas de juego”.

Y no contento con ello, Díaz aseveró que sus próximos rivales deben juntar miedo antes de enfrentarlos. “Creo que somos muy superiores a los rivales y eso hace que seamos muy temibles. A medida que vaya trascurriendo el campeonato, nos vamos a ir sintiendo mucho mejor. Lo único que nos falta es tener esa constancia”, advirtió.

Por último, el portador de la jineta estudiantil concluyó que “este es un torneo largo, dura 30 fechas. Hoy estamos casi llegando a un tercio del torneo y aún nadie nos pudo ganar, incluso en algunos trámites de los partidos donde no nos hemos visto del todo bien como quisiéramos”.

Universidad de Chile es el único líder de la competencia local, con 21 unidades, y lo siguen Palestino con 18 y Unión Española con 16. Claro que ahora le toca una difícil salida, pues enfrentarán al campeón Huachipato en Talcahuano (domingo, 15 horas), el cual le viene de ganar a Deportes Iquique por 2-1 y debe jugar con The Strongest el miércoles por Copa Libertadores.