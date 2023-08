Con Matías Zaldivia a la cabeza y varios jugadores de la B, la Roja tendrá un nuevo microciclo

Una nueva nómina presentó Eduardo Berizzo en la noche de este viernes, para el microciclo que sostendrá la Selección Chilena durante este mes.

Y si bien, la lista está compuesta por una mayoría de jugadores sub 23, pues se está pensando en los Panamericanos de octubre, Matías Zaldivia volvió a ser convocado tras una serie de especulaciones que se dieron en su primera aparición en un partido oficial. Y no sólo eso, el central encabeza el grupo y también las citaciones de la Universidad de Chile.

Es que el conjunto laico es uno de los equipos que más hombres aporta a este nueva preparación en Juan Pinto Durán, ya que también están Renato Cordero, Jeison Fuentealba y los talentosos Lucas Assadi y Darío Osorio.

A la par del conjunto que entrena en La Cisterna está Audax Italiano, quienes llevan a Tomás Ahumada, Diego Monreal, Esteban Matus, Matías Sepúlveda y Michael Fuentes. Pero no son los únicos que tienen cinco de sus futbolistas en el llamado, ya que la Primera B también se hace presente con Jaime Vargas de Recoleta, Hugo Araya de Cobreloa, Maximiliano Guerrero de La Serena, Lucas Zepeda de Santiago Wanderers y Alejandro Azócar de San Marcos de Arica.

Unión La Calera (3) Huachipato (3), Unión Española (2), Palestino y Everton completan los deportistas que trabajarán desde el próximo 16 de agosto bajo las órdenes del adiestrador argentino. El mismo que no ocupará a ninguno de los valores de las oncenas que jugarán sus respectivas fases de Copa Chile durante la próxima semana. Por lo que no es extraño que Colo Colo, Universidad Católica y el líder Cobresal no tengan representantes.

La nómina completa:

Arqueros:

-Tomás Ahumada (Audax Italiano).

-Hugo Araya (Cobreloa).

-Jaime Vargas (Recoleta).

Defensas:

-Matías Zaldivia (Universidad de Chile).

-Joaquín Gutiérrez (Huachipato).

-Felipe Loyola (Huachipato).

-Jonathan Villagra (Unión Española).

-Enzo Ferrario (Unión La Calera).

-Diego Monreal (Audax Italiano).

-Vicente Vega (Everton).

Volantes:

-Jeison Fuentealba (Universidad de Chile).

-Darío Osorio (Universidad de Chile).

-Lucas Assadi (Universidad de Chile).

-Renato Cordero (Universidad de Chile).

-Williams Alarcón (Unión La Calera).

-César Pérez (Unión La Calera).

-Alejandro Azócar (San Marcos de Arica).

-Felipe Chamorro (Palestino).

-Esteban Matus (Audax Italiano).

-Matías Sepúlveda (Audax Italiano).

Delanteros:

-Michael Fuentes (Audax Italiano).

-Bastián Yáñez (Unión Española).

-Maximiliano Rodríguez (Huachipato).

-Lucas Cepeda (Santiago Wanderers).

-Maximiliano Guerrero (Deportes La Serena).