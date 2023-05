El feliz momento de Matías Zaldivia en la Selección: “Cuando menos te lo esperas, llegan las cosas más lindas”

Matías Zaldivia sorprende a Eduardo Berizzo. En el microciclo que desarrolla la Selección en Juan Pinto Durán, el defensor recibe permanentes elogios del técnico, quien lo convocó como una de sus principales sorpresas para la preparación relativa a los encuentros frente a Cuba y República Dominicana, con un objetivo en mente: los Juegos Panamericanos. Los gritos del estratega ensalzan las acciones de un jugador que llegó a confirmar el buen momento que vive en Universidad de Chile, muy lejano al convulsionado inicio de año que experimentó, marcado por su adiós a Colo Colo y las consiguientes muestras de rechazo de ambas hinchadas cuando cruzó la vereda y firmó por el archirrival de los albos.

El ex jugador de Arsenal de Sarandí ya se había ganado el respeto de los fanáticos estudiantiles. Lo hizo a punta de oficio y buenas actuaciones. Para el perdón de los albos, que llegaron a retirar su nombre y número de las camisetas que habían adquirido en su momento, aún le falta. De hecho, el temor a una ofensiva de su parte lo obliga a mantener limitados para los comentarios su perfil en Instagram.

Felicidad

Hoy, el defensor está feliz. No solo por el momento que vive en la U. El llamado a la Selección lo tiene particularmente contento y orgulloso. Lo manifiesta precisamente a través de la red social. “Nunca bajes los brazos, que cuando menos te lo esperas llegan las cosas mas lindas”, sostiene en la plataforma.

No es la única reflexión. “Hermoso reconocimiento al sacrificio de tantos años. Para mí, es un honor vestir esta camiseta y representar al país que tanto me dio y tan bien me trató. Vamos siempre para adelante y por más”, añade.

Gran campaña

Zaldivia es una pieza clave en la U. Ha jugado en 13 de los 14 partidos que los estudiantiles han disputado en el Campeonato Nacional. En todos ha sido titular. Acumula 1.115 minutos en el campo de juego. Solo una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas (suma cinco) le privó del cartón completo. En la Copa Chile, sumó otros 77 minutos en la abultada victoria sobre Chimbarongo.

En la actualidad del defensor ha resultado clave el irrestricto apoyo del técnico Mauricio Pellegrino. “Puedo dar fe que Matías Zaldivia resignó muchas cosas para venir, merece una oportunidad. Necesitamos enfocarnos en lo deportivo sobre todas las cosas”, declaró a mediados de diciembre del año pasado, cuando fue presentado como el flamante entrenador de los laicos.

En marzo, antes del Superclásico en el Monumental, le dejó un especial encargo. “Ojalá que pueda centrarse en el juego, como lo viene haciendo”, manifestó, en alusión a los ataque que iba a recibir en el escenario en el que había actuado por seis años. El defensor le respondió realizando una presentación solvente y echándose al bolsillo el rechazo que le acompañó durante todo el duelo.

Todo lo que vino después ha sido favorable para el jugador nacido en San Isidro, quien incluso a ser mencionado como opción de capitán de la U, otra muestra de reconocimiento a la forma en que logró revertir los pronósticos iniciales.