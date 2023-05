Matías Zaldivia profundiza en sus días con la Roja: “Es un premio al trabajo de años”

Eduardo Berizzo sorprendió al incluir a Matías Zaldivia en el microciclo que se está llevando a cabo en Juan Pinto Durán. El experimentado zaguero de la U está entrenando con un grupo de futbolistas Sub 23 que buscan hacerse un espacio en la Selección. “Es un orgullo para mi y para mi familia. Llevamos muchos años en el país. Es un orgullo representar a este escudo y a este país. Es un premio al trabajo que he hecho por muchos años”, sostiene el central.

En esa línea, el defensor apunta a la posibilidad de formar parte de nóminas futuras. “Estoy aprovechando al máximo la experiencia y si sigue tocando más adelante, bienvenido sea, porque estoy muy feliz (...) Utilizo al máximo cada entrenamiento, mostrándome y aplicando conceptos que el entrenador quiere. Siempre los DT quieren cosas distintas, entonces hay que acomodarse rápido”, analiza.

De acuerdo a lo que pudo presenciar El Deportivo, en la práctica del martes, el nacido en Argentina fue uno de los más felicitados por Berizzo. “Estoy entrenando con chicos de 23 años, que tienen un ritmo bárbaro y a mi me viene bien, porque debo nivelarme para estar a la par, así que es bueno. Intento aportar desde mi experiencia, contándole a los chicos lo que me ha tocado vivir”, señala el ex Colo Colo.

Su semestre azul

El 2023 ha sido un año movido para Matías Zaldivia. Además de sumar sus primeros entrenamientos como seleccionado chileno, nacionalidad a la que optó debido a los años que lleva en el país, el central suma su bullado paso del Cacique a Universidad de Chile. “Estoy muy contento en la U, desde el primer momento me hicieron sentir muy cómodo. Eso fue primordial para poder concentrarme en jugar al fútbol. Se han dado los resultados y eso ayuda un montón”, dice desde Juan Pinto Durán.

Matías Zaldivia en el Monumental. Foto: Sebastián Oria/AgenciaUNO

Eso sí, el recibimiento de la fanaticada no fue el mejor. En un inicio, le hicieron saber que no estaban contentos con su pasado albo y su pública identificación con el cuadro de Macul. Sin embargo, tras borrar todo registro de sus años en Pedrero de las redes sociales y exhibir en la cancha un correcto rendimiento, fue ganándose a los forofos estudiantiles.

“Era normal que estuvieran disconformes con mi llegada o dubitativos, pero sabía que, respondiendo en la cancha, viniendo de donde viniera la gente me iba a empezar a respetar, porque estamos todos en el mismo barco”, señalaba a inicios de febrero, cuando comenzó a recibir sus primeros aplausos.

Incluso, otra situación que generó simpatía entre los hinchas laicos fue que, cuando quedaban pocos días para el Superclásico, Zaldivia no descartaba que en caso de anotar celebraría el tanto contra su exclub. “Obviamente estuve muchos años en esa institución. Yo siempre fui una persona de mucho respeto, pero también tengo claro que ahora represento a otro gran elenco, entonces hoy me debo al club que me contrató”, decía. Finalmente fue un empate 0-0 que, para el central, era un resultado positivo. “Rescato el punto, que, quieran o no, es importante. No pudimos mejorar en el juego, que era lo que buscábamos, pero ahora pasamos la página”, declaró tras el encuentro.