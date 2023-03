Matías Zaldivia se prepara para el infierno en el Monumental: “Nos gusta que nos puteen, porque te hace vivir más eufórico el partido”

Los días transcurren y una nueva edición de un Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile ya comienza a tomar fuerza. Este domingo, a partir de las 18 horas, albos y laicos estarán nuevamente frente a frente en el estadio Monumental. Será la 193ª edición del partido más importante del balompié nacional. Esa sola definición ahorra consideraciones respecto de su trascendencia. Pero hay una más: el encuentro marcá el retorno de Matías Zaldivia al estadio Monumental.

El transandino asume a través de Twitch que no vivirá una jornada agradable. “Es algo que sé que va a pasar. No me va a sorprender. Obviamente que también es parte del folclor, un poco del fútbol. Eso también es lindo. A nosotros, los jugadores, nos gusta y favorece que nos puteen, porque te hace vivir más eufórico el partido”, afirma el central laico en la referida plataforma.

En ese contexto, opta por la mesura. Y procura centrarse en lo exclusivamente futbolístico. “El partido va a estar bueno. Ojalá sea un partido interesante y que no ocurra nada fuera de lo futbolístico. También, creo que hay que bajar un poco los humos, porque luego todos piensan que esto se trata de vida o muerte”, expresa el jugador azul.

Más adelante, vuelve a enfatizar en que lo realmente importante ocurrirá en el campo y no en el entorno. “No deja de ser fútbol y obviamente que los dos clubes van a hacer todo para ganar, pero ojalá que quede todo en lo deportivo”, agregó Zaldivia.

Finalmente, Zaldivia responde frente a una situación hipotética: la posibilidad de que le anote al equipo al que le defendió durante casi seis años y de celebrar un gol en la cancha que lo acogió por ese tiempo. “No sé. Obviamente estuve muchos años en esa institución. Yo siempre fui una persona de mucho respeto, pero también tengo claro que ahora represento a otro gran elenco, entonces hoy me debo al club que me contrató”, sostiene el zaguero laico, sin adoptar definiciones.