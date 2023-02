Lideratos renovados y un plantel sin fisuras: la interna de la nueva Universidad de Chile

Universidad de Chile celebra. Tras el pitazo final en Curicó, el pasado viernes, los jugadores de la institución laica se fundieron en un abrazo y se dirigieron al sector del estadio donde estaba su hinchada. Junto a ellos, festejaron el triunfo sobre los torteros, que los hizo ser punteros por algunas horas. Fueron pocos instantes en el liderato, pero era algo que en la U no pasaba hace mucho tiempo.

Tres triunfos al hilo eran algo que hace seis meses se veía lejano en el Centro Deportivo Azul. Sin ir más lejos, los estudiantiles no cosechaban esa cantidad de victorias consecutivas desde la temporada 2020, con Hernán Caputto en la banca.

El plantel está unido, como hace tiempo no ocurría. A inicios del curso pasado, Ronnie Fernández y Felipe Seymour se posicionaban como los referentes de la plantilla. Sin embargo, los malos resultados y los conflictos internos terminaron por dividir al grupo de futbolistas. Hoy esos roles están renovados.

Por ejemplo, el veterano Nery Domínguez comienza a tomar un papel clave en el camarín. Más allá de ser suplente, el ex Racing es una voz escuchada por sus compañeros. El jugador de 32 años fue clave, incluso, en el arribo de Leandro Fernández al club. Esto porque cuando el artillero estaba negociando con Azul Azul, lo llamó por teléfono para convencerlo de firmar.

Nery Domínguez, jugador de la U.

Una situación que fue revelada por el mismo atacante en su presentación. “Nery Domínguez me dijo que era un club muy grande, que acá iba a estar bien y que no dudara de la posibilidad, que no me iba a arrepentir”, contaba el delantero, apenas firmaba con la U.

Junto a lo anterior, el formado en Rosario Central es un futbolista que se acerca a los más jóvenes del plantel. Les habla y los aconseja. Se ha transformado en un elemento cercano para las promesas estudiantiles. Un rol que también cumple Luis Casanova. Pese a no ser formado en Universidad de Chile, el otrora Deportes Temuco ya suma tres años en el CDA, siendo uno de los jugadores del actual plantel que más tiempo acumula en la institución.

El capitán actual se hizo de la jineta a mediados de 2022, luego de que se la quitaran a Ronnie Fernández, quien tuvo conflictos con Cristóbal Campos. El primero seguía siendo Felipe Seymour, pero jugaba poco. Con el brazalete, el nacido en O’Higgins fue elevando su papel y hoy es de las voces de mando. Algo que se refleja, también, dentro del campo de juego. De momento su dupla con Matías Zaldivia cumple con creces.

Luis Casanova llegó a la U a inicios de 2020.

Otro que se gana un espacio entre los avezados es Israel Poblete. El ex Huachipato ha elevado su rendimiento y su posición dentro de la plantilla es cada vez más importante. Para Mauricio Pellegrino es clave, dada la polifuncionalidad que ofrece. Quien debutara en Cobresal hace nueve años es visto como uno de los “grandes” por sus compañeros.

Más secundario el papel que cumple Cristóbal Campos. El golero es el mayor del grupo de los jóvenes. Tiene 23 años, pero se ganó la titularidad recién el año pasado. Aun así, los formados en casa lo ven como un nombre importante. Además, es el único de los referentes del nuevo plantel que cumple con la condición de canterano.

Los apuntados suman bonos

En medio del mercado de verano, cuando el libro de pases seguía abierto, los dos refuerzos que más dudas generaron en la hinchada, y los más apuntados con el dedo, en ese sentido, fueron Cristopher Toselli y Matías Zaldivia. Ambos por su identificación con los clásicos rivales de la U. Universidad Católica, en el caso del arquero, y Colo Colo, para el defensor.

Matías Zaldivia realizando el gesto de los hinchas de la U.

Poco a poco, aquellas criticas iniciales comienzan a quedar en el olvido. El zaguero ha sido titular y su rendimiento ha cambiado las dudas por alabanzas. Partido a partido, Zaldivia demuestra vigencia. “Estoy seguro. Yo me voy a ganar a la gente en la cancha”, decía el argentino. Hoy lo logra. Además, se le ha visto celebrar con el gesto de la U con sus manos, luego de las victorias.

En el caso del guardameta, pelea el puesto con Campos. Hasta ahora Pellegrino se ha decantado por el arquero formado en el CDA. Sin embargo, Toselli guarda silencio y trabaja. Pese a su experiencia y las ganas de jugar, prefiere luchar por el puesto y no mandar recados. De hecho, sus mensajes, por ejemplo a través de redes sociales, son apuntando a una unión grupal.