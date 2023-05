Arturo Vidal le cierra las puertas al Cacique: “No proyecto llegar a Colo Colo”

Arturo Vidal se proyecta en el Flamengo. Pese a las críticas recibidas en Brasil por parte de la prensa y la parcialidad del cuadro de Río de Janeiro, el volante asegura que su mente está concentrada en remontar el complejo momento que vive. “Estoy concentrado 100 por ciento en mejorar mi rendimiento e intentar ganar los tres campeonatos que tenemos por delante”, sostiene el seleccionado chileno.

En ese sentido, tras el empate entre el Mengao y Ñublense, el formado en Macul descarta un eventual retorno al Cacique en el mediano plazo. “No proyecto llegar a Colo Colo”, asegura. En el pasado, el otrora Inter de Milán había dicho que evaluaría una oferta del cuadro de Pedrero en caso de que se le presentara un proyecto que tuviera como objetivo luchar por conquistar la Copa Libertadores.

“Que me venga a buscar al tiro nomás y vamos”, declaraba en febrero. Sin embargo, pocas horas después, tuvo que echar pie atrás a aquella frase. “Yo amo a Flamengo y quiero estar siempre aquí”, publicó en Instagram. Eso sí, pasados los meses, su situación no mejora. Pese a que logró ganarse la titularidad, no convence en el país de la samba. “Yo creo que Vidal tiene que buscar otro club, nuevos aires, objetivos diferentes en su carrera”, asegura Andrade, ex técnico del Fla, en diálogo con El Deportivo.

Arturo Vidal fue titular en el choque entre Ñublense y Flamengo. Sebastián Villarroel/AgenciaUNO

Tras el choque ante los Diablos Rojos, el ex Bayern Múnich también mandó un recado por el estado del campo de juego del estadio de los albos, que ha sido criticado en el pasado por los futbolistas de la Roja. “La cancha (del Ester Roa Rebolledo) estaba buena. Ha llovido harto, pero estaba bien. En el segundo tiempo se sintió más pesada, pero nada más. Estaba mucho mejor que el Monumental”, disparó.

Además, el quinto goleador histórico de la Selección tuvo un gesto con los futbolistas de Ñublense, al enviar camisetas regalo para todo el plantel del cuadro de Chillán. “Gracias por el lindo gesto, Arturo”, publicaron en las redes oficiales del equipo dirigido por Jaime García.

Sondeos desde México

Hace algunas semanas, Tigres apareció en el horizonte de Arturo Vidal. El cuadro de la Universidad Autónoma de Nuevo León estaría interesado en hacerse con los servicios del volante, de acuerdo a lo expuesto por el diario Marca, de España. El formado en Colo Colo tiene contrato vigente con el elenco que oficia de local en el Maracaná hasta diciembre de 2023. En caso de esperar hasta fin de año, podrían negociar solo con el representante del futbolista. En cambio, de querer contar con él en el segundo semestre, deberán conversar con la dirigencia del club brasileño.

A las intenciones del exequipo de Eduardo Vargas se le debe sumar que América también sueña con el dos veces monarca continental. En Fox Sports MX analizan el presente del chileno, visualizando un eventual futuro en Norteamerica. Fabián Estay, exfutbolista chileno, profundiza en la situación del multicampeón con la Juventus.

“Arturo jugó Copa Libertadores con Flamengo, salió en el segundo tiempo y después del partido dijo, tajantemente, que no quería regresar a Colo Colo. Por ahí se abre la posibilidad de que pueda venir al fútbol mexicano”, señala el mundialista en Francia 1998.