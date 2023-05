¿Andrés Iniesta a Unión Española? El secreto plan que se fragua en Santa Laura

Unión Española sueña en grande. Los hispanos se ilusionan con el fichaje de uno de los mejores futbolistas de los últimos años: Andrés Iniesta. El volante ibérico anunció en esta jornada que terminó su vinculación con el Vissel Kobe, la escuadra japonesa a la que defendió en los últimos cinco años, después de dejar al Barcelona, el club en el que alcanzó su mejor nivel competitivo y múltiples trofeos. Con la selección española logró uno que lo inmortalizó en la historia: la Copa del Mundo de 2010, en Sudáfrica.

“Tengo muchas ganas de seguir jugando y compitiendo, he seguido trabajando muy duro estos meses y me he sentido muy bien. Pero a veces los caminos se separan y en este caso siento que las prioridades del entrenador son otras”, declaró en el momento del adiós del club nipón. Según el sitio El Periodista, esas palabras abren la esperanza de que la entidad de colonia lo tiente con un proyecto para que tenga la posibilidad de conocer el fútbol sudamericano.

Contactos

“Tal situación, estaría siendo aprovechada por dirigentes vinculados a Unión Española para que el mundialista triunfador en 2010 con España juegue la última fase del torneo en el equipo de Santa Laura. Si bien los contactos son prematuros, no se descarta que Iniesta se deje tentar con la oferta de venir por cuatro meses a Chile”, especifica el medio de comunicación respecto de la ambiciosa idea.

Iniesta, en una práctica del Vissel Kobe (Foto: Reuters)

El vínculo estaría dado por la natural relación del propietario de los hispanos, Jorge Segovia, con España, su país natal. De hecho, la eventual llegada de Iniesta generaría beneficios comerciales y podría potenciar alianzas que, además de contribuir al financiamiento de la operación, también podrían servir como fuente de nuevos ingresos para el club de la Plaza Chacabuco.

Por lo pronto, a los 39 años, Iniesta pretende seguir vigente. “Me gustaría intentar acabar mi carrera como futbolista jugando en un campo de fútbol, y esa parte ahora está siendo complicada. Quiero seguir jugando, me siento con la capacidad y la ilusión de seguir haciéndolo, pero cerrando esta etapa veremos qué opciones puede haber”, manifestó en la conferencia de despedida del Vissel Kobe.