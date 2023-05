Brillante triunfo de Nicolás Jarry: el chileno exhibe su mejor tenis para vencer a Zverev y pasar a la final de Ginebra

La final de Ginebra tendrá a Nicolás Jarry (54° ATP) como protagonista. El chileno superó por 7-6(3) y 6-3 a Alexander Zverev (27°) y aseguró su segunda presencia en una definición por el título en lo que va de temporada. Allí enfrentará a Grigor Dimitrov (33°), quien venció a Taylor Fritz (9°).

Victoria que se celebra por dos motivos en el clan Jarry. Primero por una tremenda semana en Suiza, en donde logró vencer en cuartos de final a Casper Ruud (4° y finalista de Roland Garros y el US Open en 2022) y retornar al Top 50 del ranking ATP. Pero también porque este duelo de semifinales fue una revancha personal.

Hace cuatro años en ese mismo torneo, en esa misma cancha, Jarry perdió la final en manos de Alexander Zverev. Un duelo en donde el trofeo estuvo a solo un par de puntos y en donde el mismo alemán confesó que estuvo al borde de la derrota. “Hoy mereciste ganar este título más que yo. Serás un gran campeón, no tengo dudas”, declaró en la ceremonia de premios ese 26 de mayo de 2019.

Hoy, el tenis y el resultado estuvieron de su lado. Principalmente gracias a las dos armas que lo han llevado de vuelta a las grandes ligas: su servio y derecho. Pero no fue sencillo, ya que se enfrentó a un tenista que ha usado las mismas herramientas para poner su nombre en la historia del tenis moderno: Dos títulos de las ATP Finals, final en el US Open de 2020, medalla de oro en Tokio 2020 y cinco títulos de Masters 1000 son algunos de los logros del ex tres del mundo.

Por eso el partido fue dominado por los puntos cortos y saques potentes. De hecho en el primer set no hubo chances de quiebre hasta el décimoprimer juego, donde Jarry no pudo aprovechar dos puntos de ruptura. Oportunidad perdida que dolió, porque antes de ese juego, el nacional solo había podido ganar 5 puntos desde la devolución. Zverev, nueve.

Inevitablemente esa manga terminó en el tiebreak, donde el santiaguino nuevamente mostró sus credenciales. Tal como hizo ante Ruud, logró un miniquiebre de entrada y consiguió una gran ventaja para jugar con comodidad la definición, llegando a estar 5-1 y servicio. Finalmente, logró asegurar el parcial tras concrentar el 7-3.

Para el segundo parcial, la tónica siguió siendo la misma, pero con el chileno un paso adelante. Haber logrado nivelar la balanza a su favor, le permitió jugar mucho más suelto los puntos largos, firmando una gran cantidad de winners de derecha. Zverev por su parte buscaba cambiar los ritmos del partido, pero siempre que lo intentó se encontró con un rival que lo obligó a defenderse más que proponer.

Así, el campeón del ATP de Santiago logró anotarse el primer quiebre del encuentro. Lo hizo para quedar 3-1 tras un juego en donde el germano mostró dudas desde el fondo de la cancha. En un partido tan apretado, esa pequeña ventaja fue todo.

La mejor raqueta nacional mantuvo las diferencias y luchando (salvó un punto de quiebre en el último juego) aseguró el set por 6-3. Celebración total y más que merecida para un tenista que ha mostrado la mejor versión de su carrera en Ginebra.

Semana perfecta a la que solo le falta el título. Quien lo se separa de este último objetivo es Grigor Dimitrov, quien hoy también aseguró su presencia en la final al derrotar a Taylor Fritz por 3-6, 7-5 y 7-6(2). A diferencia de la mayoría de los eventos, en esta ocasión la final se jugará el sábado para que los tenistas puedan llegar sin problemas a disputar Roland Garros, que comienza el lunes.