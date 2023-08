Nihat, exdelantero del Submarino Amarillo: “Si el mundo hoy conoce a Villarreal, eso es gracias a Manuel Pellegrini”

El turco Nihat Kahveci forjó una carrera de siete años en el fútbol hispano, tres de los cuales fueron en el Villarreal de Manuel Pellegrini, entre 2006 y 2009. “Cada minuto que he pasado bajo su mando lo he pasado muy bien y he aprendido mucho”, dice a La Tercera en medio de sus vacaciones, mientras navega por el Mediterráneo, en la antesala del duelo del domingo entre los amarillos y el Betis, partido que no tendrá al lesionado Claudio Bravo en el elenco sevillano, mientras el inglés “sufre” por las temperaturas en España, tal como reconoce el DT castellonense, Quique Setién. El exgoleador turco asegura que Ben Brereton no tendrá problemas para adaptarse al equipo amarillo, “porque es como una familia”. Asimismo, destaca la vigencia de Alexis Sánchez, quien suena en Galatasaray de Estambul, y reconoce la trayectoria de Claudio Bravo: “uno de los mejores arqueros del mundo jugando con los pies”.

¿Cómo fueron sus años en Villarreal con Pellegrini al mando?

Tengo los mejores recuerdos de Manuel Pellegrini. Han sido tres años memorables para mí. Lo hemos pasado muy bien y aprendí mucho bajo su conducción, es uno de los mejores de mi carrera.

¿Cuáles las virtudes del DT?

Es un profesional muy dedicado, tiene muchos argumentos para convencerte y, sobre todo, es una grandísima persona. Pero una de sus grandes cualidades es saber llevar al grupo. Tiene una relación fantástica, llega muy bien y también impone respeto. Estuve tres temporadas con él, cada minuto lo he pasado muy bien y he aprendido mucho.

Josico, su excompañero, decía que era un entrenador innovador…

Concuerdo completamente. Cuando estuve con Pellegrini había muchas cosas que nunca había visto en los entrenamientos y eso que yo ya había estado en la Real Sociedad y en Besiktas de Turquía. Como entrenador, al menos para mí, fue impresionante. Además, en todos los equipos que ha trabajado triunfó. Tiene un sello ganador y todos conocen perfectamente cuál es su estilo.

¿Ese mismo sello se notaba en el Villarreal en el que usted jugó?

El equipo siempre creció con el chileno. El Villarreal ha sido un club más conocido con él al mando. Se adaptó a muchas cosas y fue importantísimo para todo lo que vino después, sentó las bases del éxito de la institución. Si el mundo conoce hoy a Villarreal, eso es gracias a Pellegrini. Después fue al Madrid y también estuvo en el City, donde también triunfó. Sin embargo, cuando hablamos del chileno todos saben que salió de ahí, de Villarreal.

¿Tanta es la importancia del chileno en la historia del club?

Es uno de los hombres más importantes. Yo creo que gracias a su trabajo el equipo groguet luego ha ganado la Europa League y ha intentado pelear en cada torneo español. Recuerde que el equipo de Pellegrini alguna vez fue segundo, el mejor puesto en la historia. Todos los éxitos que ha cosechado parten de ahí. Mira todo lo que ha logrado en las últimas temporadas con el Betis, eso habla muy bien de sus capacidades. Pellegrini es un entrenador de nivel mundial, sabe llevar al equipo y tiene una muy buena relación con los jugadores.

¿Qué opinión tiene del fichaje del chileno Ben Brereton?

Tengo entendido que es un chico de muchas condiciones. Si el presidente de Villarreal lo eligió seguro andará muy bien en el equipo. Fernando Roig se caracterizado por sus buenos fichajes. Si decidió apostar por Brereton, será un gran refuerzo. Es un equipo con aspiraciones muy altas. siempre quiere jugar en la Champions o Europa League.

¿Entonces debería andar bien?

Es un cuadro que se refuerza para competir en los primeros lugares. Seguro que Brereton andará bien, la dirigencia hace bien su trabajo: el futbolista ficha, juega y después saben vender. Por eso la institución está tan bien, financieramente.

¿Le costará mucho pasar de la Championship inglesa a LaLiga?

No creo que le cueste adaptarse al fútbol español, si tienes condiciones puedes jugar en cualquier lado. Además, es un equipo que tiene muy buenas instalaciones, un campo de entrenamiento impresionante y un estadio donde el público apoya constantemente, al ciento por ciento. Villarreal es una ciudad pequeña, donde la gente vibra mucho con el club. No habrá problemas.

¿Los fanáticos son cercanos?

Es una familia, los que vienen son recibidos como tales, no les falta adaptarse ni nada, no tendría por qué costarle a Ben Brereton.

¿Y encontrará muchas diferencias futbolísticas?

Está claro que Brereton necesitará un tiempo, LaLiga es un torneo completamente diferente a la Championship. En España, el fútbol pasa por las individualidades, pesan mucho. Es de mayor posesión, tiene esa característica. En Inglaterra el fútbol tiene más ritmo. España es más alegre, se disfruta mucho.

Ha sonado Alexis Sánchez en Galatasaray. ¿Qué le parece?

Sánchez es muy famoso en Turquía, es muy reconocido. El solo hecho de haber jugado en Barcelona lo pone en otro nivel para los fanáticos. Si tú vas a Estambul, por ejemplo, y preguntas que equipo le gusta a la gente, la mayoría te dirá que Barcelona o Rea Madrid. El hincha turco vibra mucho... ¿Qué edad tiene Sánchez?

Tiene 34 años...

No tendría problemas. Han llegado jugadores como el bosnio Edin Dzeko o el serbio Dusan Tadic, figuras con experiencia parecida. Sánchez no tendrá problemas, ha mostrado su vigencia en Marsella.

¿Puede rendir a alto nivel?

Sánchez puede jugar perfectamente en Turquía. Los aficionados estarán muy contentos y puede rendir mucho. Se nota que es un jugador muy profesional, se cuida mucho física y técnicamente. La edad no será un impedimento para que triunfe. Tiene una gran calidad y una larga trayectoria. Sería un refuerzo estrella para Galatasaray y los hinchas lo van a adorar.

¿Qué opina la vigencia de Claudio Bravo en Europa?

Es un gran portero, ha vivido momentos importantes en Barcelona, el City y ahora en el Betis… No alcanzamos a coincidir en la Real Sociedad, porque cuando yo fiché en Villarreal, el chileno recién llegaba al equipo. Es uno de los mejores arqueros del mundo jugando con los pies, al margen de sus condiciones.

¿Sus 40 años son un problema?

Para nada, es un arquero que en el Betis ha demostrado que está en la elite del fútbol. Cuando eres delantero tu carrera es más corta, pero en el caso de los arqueros se puede llegar fácilmente rendir a esa edad, al mejor nivel. A sus 40 años, Bravo está capacitado para jugar en el fútbol hispano y en cualquier parte.