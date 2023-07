Claudio Bravo le baja el perfil a las críticas por su edad: “Luego salen las cosas bien y nadie se acuerda de las malas”

El 13 de abril Claudio Bravo cumplió 40 años. El capitán de la generación dorada se alista para su cuarta temporada en el Real Betis, un club en el que recuperó la titularidad que había perdido en el Manchester City de Pep Guardiola y en donde quiere seguir sumando título a su extenso palmarés.

El formado en Colo Colo levantó con el club de Sevilla la Copa del Rey en 2022, pero quiere más. Así lo dejó en claro en una entrevista que dio al canal oficial del Betis: “Sigo con las aspiraciones altas, soñando con ganar otro título acá. No hay nada más bonito que trabajar durante todo el año para salir en la foto de campeones, porque eso luego la gente te lo agradece de por vida”. Además, agregó: “Siempre he ido con la mentalidad de motivar, de no dejar pasar las oportunidades nunca, ser consciente de lo que nos estamos jugando”.

No le importa la edad

Bravo prefiere no darle demasiada importancia a las críticas que ha recibido producto de su elevada edad: “Se habla negativamente cuando te sacan la edad, pero luego salen las cosas bien y nadie se acuerda de las malas. A mí me encanta absorber lo negativo y lo malo. Me gusta tener presentes los días malos; creo que eso saca a relucir lo mejor de cada uno”.

También aprovechó de hacer un repaso por su vida futbolística, la que comenzó con 17 años: “El tiempo pasa muy rápido. Echo la vista atrás y la primera pretemporada la hice con 17 años, ahora voy a 40. También se disfruta este periodo de adaptación”.

Celebra la renovación de Pellegrini

Finalmente, el portero mostró su alegría por la renovación de Manuel Pellegrini al mando de la banca del Betis, quien extendió su vínculo hasta en 2026: “Fue una sorpresa. No lo sabíamos en el vestuario y nos cogió en pleno vuelo. Nos enteramos por los medios pero eso también habla muy bien de cómo se están haciendo las cosas en Betis”.