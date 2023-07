En Inglaterra ubican a Alexis Sánchez como la peor contratación de Manchester United desde 2005

Ante la inminente venta de Manchester United al jeque qatarí Jassim Bin Hammad JJ Al Thani, los medios británicos ya comienzan a hacer un balance de lo que ha sido la administración de la familia norteamericana Glazer, quien se hizo con la propiedad en 2005.

Un negocio redondo para los estadounidenses, que hace 18 años pagó en total cerca de 1.200 millones de dólares por la totalidad del paquete accionario y hoy lo pueden traspasar en casi 7.500 millones de la misma divisa.

Una administración con altos y bajos, pero con una marca de 21 títulos, entre ellos una Champions League y un Mundial de Clubes, ambos logrados en la redonda temporada de 2007-’08.

Sin embargo, la presidencia de Malcom Glazer también ha conocido de fracasos. Desde que su familia asumió la propiedad, la secretaría técnica ha gastado más de 2.600 millones de dólares en fichajes, con dispares resultados respecto del rendimiento de esos jugadores.

En plena época de balances, el portal británico Goal hizo una lista de las 17 mayores decepciones respecto al gasto y la producción de esos fichajes, muchos de los cuales fueron verdaderos pasos en falso.

Sánchez en el top

Según el medio, la contratación de Alexis Sánchez fue el peor negocio en la historia de los estadounidenses al mando de los Diablos Rojos. El tocopillano llegó a la institución enero de 2018, procedente de Arsenal de Londres, cuando le restaban menos de seis meses en la capital.

“Sánchez parecía contento con embolsarse su salario anual de 14 millones de libras esterlinas a cambio de un esfuerzo mínimo, ya que anotó solo tres goles para el United en el transcurso de una pésima temporada de una temporada y media. La ex estrella del Barcelona dejó de driblar a sus oponentes, disparar desde lejos y tomar los riesgos en posesión que lo hicieron tan difícil de precisar en el Arsenal”, dice el escrito.

Un capricho del técnico José Mourinho, quien quiso adelantarse al archirrival City para conseguir el concurso del chileno. Una operación que involucró cerca de US$ 70 millones, según Daily Mail, incluido el intercambio con el volante armenio Henrikh Mkhitaryan, quien pasó a los Gunners.

Pero ese no fue el punto esencial del costo, ya que según el diario The Sun, el jugador y su entorno fijaron un salario de 32 millones de dólares para el atacante, quien en ese tiempo pasó a ser el jugador mejor pagado de la Liga Premier de Inglaterra.

Un esfuerzo económico impresionante que terminó en una irregular temporada y media en el club con más hinchas en el planeta, cuyo balance fue de 5 goles y 9 asistencias en 45 partidos en todas las competiciones.

“Creo que, en cada trabajo cuando no estás feliz, no es tan fácil desempeñarse en todos los niveles. Pero la realidad es que siempre lo sentí a Sánchez como un ‘hombre triste’”, dijo Mou a The Telegraph tras salir del club.

“Sánchez fue cedido al Inter por la duración de la campaña 2019-20 antes de unirse a los nerazzurri por completo, ya que el United se tambaleó por el fichaje más desastroso de la era moderna de la Premier League”, cierra la nota.

Los otros elementos

Después del Niño Maravilla asoma Ángel di María, quien pasó desde Real Madrid al equipo británico en 2014, a cambio de 77 millones de dólares. El argentino tuvo un discreto paso por Old Trafford. Sumó 4 goles y 12 asistencias en una temporada.

Asimismo, existen otros aludidos en la lista como el neerlandés Memphis Depay, el colombiano Radamel Falcao, el zaguero inglés Harry Maguire (en su momento el central más caro del mundo) e incluso el delantero belga Romelu Lukaku.