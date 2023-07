Con mensajes de WhatsApp e imágenes de la hermana: la guerra de emails en la millonaria demanda de corredora de propiedades contra Alexis Sánchez

En julio de 2020, Alexis Sánchez sondeó la posibilidad de extender sus intereses empresariales a través de la compra del fundo El Galeno, en Paine. En el predio, de 245 hectáreas, ubicado en el Valle del Maipo, se producen uvas premium, un producto que le genera especial interés al seleccionado chileno, quien mantiene en Italia negocios del mismo rubro. De hecho, ya había adquirido el producto a través de sus viñas. El Niño Maravilla le envió un correo electrónico a Soledad Cheyre, ejecutiva comercial de Engel & Völkers , dándole cuenta del interés. “Hola soledad espero que valla todo bien por allá. Quería hacerte una pregunta, ese fundo lo venden todo o pueden vender una parte... Gracias y abrazo. Alexis”, consigna, textualmente, la comunicación emitida desde la cuenta de correo electrónico del tocopillano en Hotmail.

En efecto, un año después, a través de la Sociedad Agrícola Alma Soul Limitada, el 25 de julio de 2021, Sánchez acordó formalmente el pago de US$ 8,7 millones para quedarse con el terreno. Ese día recibió la aceptación de la oferta que le había planteado a la Sociedad Agrícola Camino Feliz siete días antes. En julio de 2022, sin embargo, comenzarían los problemas. La empresa que intermedia en la adquisición de inmuebles ingresó una demanda en el 30º Juzgado Civil de Santiago. En el escrito reclama el pago de $ 142 millones por concepto de comisión del negocio, que corresponde al 2% del valor de la transacción más el IVA. Sánchez había realizado una transacción similar con Engel & Völkers en 2016. Ahí nació el contacto. La controversia radica en que el futbolista y sus asesores legales sostienen que la compra del fundo El Galeno no se realizó a través de la compañía.

La guerra

La negociación partió con posiciones alejadas. Mientras Sánchez estaba dispuesto a desembolsar US$ 7 millones, la familia Alcalde Peñafiel, dueña de la Sociedad Agrícola Camino Feliz exigía US$ 10 millones. En julio de 2021, Sánchez visitó el lugar y subió la puntería: la nueva propuesta se elevó al valor que, efectivamente, fue aceptado. En septiembre de ese año, Engel & Völkers se enteró de que habían sido obviados en el trato y decidió emprender las acciones judiciales respectivas para conseguir una reparación.

En julio de 2022, se presentó la demanda, que la sociedad de Sánchez contestó en diciembre, a través de la abogada Mónica Vilches. La respuesta formal desacreditaba las acusación y desestimaba la relación. Consideraba que los cargos representaban “una completa falsedad e imprecisión”. El futbolista, de hecho, esgrimía que la recomendación de Engel & Völkers fue precisamente la contraria: no comprar el terreno. “Olvídense de ese campo, porque el precio es muy alto, y no es un buen negocio, el dueño no lo quiere vender, por lo que les recomendamos exploren otras opciones”, fue la sugerencia que le dieron y que en su momento publicó el Diario Financiero.

La consulta de Alexis Sánchez por el terreno.

Sánchez, finalmente, desoyó la indicación y terminó concretando la transacción, principalmente porque seguía convencido de su rentabilidad. Su defensa sostiene que lo hizo directamente con los hijos de Juan Luis Alcalde. Por esto, tiene la convicción de que el pago de la mentada comisión a Engel & Völkers no procede.

El protagonista

En el expediente de la causa hay una serie de comunicaciones formales. Los antecedentes dan cuenta de que el abogado Rubén Inostroza Povea, socio director de RGC Abogados Consultores, fue quien condujo las tratativas desde el lado del hasta ahora ex delantero del Olympique de Marsella. De hecho, el lunes 26 de julio, un día después de la aceptación de la propuesta, Manuel Alcalde le envía el borrador previo a la formalización del acuerdo. “Estimado Ruben, Adjunto aceptación de la oferta. Te envío adjunto también el borrador de la promesa (incluí también los derechos de aguas del campo). Si te parece bien, podríamos firmar el jueves o viernes de esta semana con la hermana de Alexis. Cuéntame qué te parece y si estás de acuerdo puedo coordinar con la Notaría con la que trabajamos para que firmemos en mi oficina. Saludos, Manuel Alcalde”, se lee, textualmente, en la comunicación introductoria.

La hermana de Alexis Sánchez posa con el documento firmado de la compra del predio junto con un miembro de la familia Alcalde.

El 12 de agosto, ya con el acuerdo pactado, se terminó de acordar la fecha para la firma formal del trato. “Gracias Rubén. ¿Podremos coordinar la firma con Marjorie para este viernes a las 15:30hrs en Carey (Isidora Goyenechea 2800, piso 43)?”, le escribe Manuel Alcalde a Inostroza. Marjorie es Marjorie Delaigue Sánchez, la hermana del delantero. Un día después, de hecho, se produjo una comunicación vía WhatsApp en el que Alcalde le avisa que el cupo de estacionamiento para la familiar del futbolista estaba debidamente reservado y que, por ende, estaban todas las condiciones dadas para la realización de un trámite que, a esas alturas, todas las partes esperaban con ansiedad. En la misma ventana de diálogo hay una imagen que muestra a Delaigue posando con el escrito ya rubricado, junto a Alcalde, y con el Costanera Center de fondo.

En esas comunicaciones, en ningún momento se menciona a la corredora Engel & Völkers como participante de la negociación, aunque ese rol deberá ser resuelto por el tribunal en el que está radicada la acción legal. De esa resolución dependerá el millonario pago que la firma le reclama al goleador histórico de la Selección.