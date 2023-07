Lo acusaron de robo: el incómodo percance que pasó el Murci Rojas en un supermercado

Francisco Rojas se queja con energía a través de Twitter. El Murci, mundialista en Francia 1998, está molesto. Fue involucrado por los guardias de un supermercado en un delito que no cometió. Lo acusaron de haberse robado un producto, lo que el ex seleccionado nacional claramente no hizo, según relata en un posteo en la red social.

El ex lateral de Colo Colo y La Serena visitaba el local de la cadena Líder ubicada en Américo Vespucio con Departamental. Al abandonar la sucursal, fue interceptado por el equipo de seguridad.

El relato

El ex seleccionado nacional relata la situación. “Fui al Líder a ver si un precio era presencial o por internet. Cuando salgo, me dicen ‘lleva algo ahí'. Jajaja. Yo pensé que me estaban hueveando y no dije nada”, sostiene. Luego recibió un intento de aclaración de parte del vigilante. “‘De arriba me dicen que lleva algo’”, le dijeron.

Rojas exigió la presencia del gerente de local para aceptar la respectiva revisión, pero el ejecutivo no se presentó en el lugar. “Nunca llegó”, insiste.

La denuncia va acompañada de una conclusión que Rojas colgó en un posteo posterior que, además, aporta la denuncia de un ilícito que ocurre en el establecimiento. “La seguridad mala del Líder de Departamental con Vespucio. En el subterráneo están robando las patentes de los autos y no hacen nada”, sostiene.

Mundialista y tricampeón

Rojas se retiró del fútbol en 2012, con la camiseta de La Serena, la escuadra en la que surgió y en la que debutó en el profesionalismo. Además, defendió a Colo Colo, Tenerife, Sturm Graz y Unión Española. Con los albos obtuvo tres títulos nacionales. El más emblemático fue el de 1998, cuando marcó el gol que le dio la corona a la escuadra que dirigía Gustavo Benítez, en el duelo ante Deportes Iquique. Antes se había consagrado en 1996 y 1997.

En la Roja jugó 31 partidos. Intervino en las eliminatorias para Francia 98 y Japón Corea 2002. En el Mundial galo fue titular en los tres partidos de la fase de grupos, ante Italia, Austria y Camerún, pero se perdió los octavos de final, frente a Brasil, por suspensión. También fue semifinalista de la Copa América de 1999. En ese torneo, la Selección terminó en el cuarto puesto.