Ben Brereton fija sus metas en Villarreal: “Soy delantero y los números cuentan”

El Villarreal ha presentado este miércoles a uno de sus flamantes refuerzos para la próxima temporada en la que, además de las competencias nacionales, dirá presente en la Europa League.

Ben Brereton llegó a un acuerdo con el Submarino Amarillo por las próximas cuatro temporadas y en ese tiempo espera ser un aporte en la escuadra que dirige Quique Setién.

“Quiero agradecer a la gente la bienvenida que me ha dado. Es mi cuarto día en el club y me siento como en casa. Los hinchas me han dado mucho cariño por redes sociales. Estoy con muchas ganas de empezar. Es un gran salto en mi carrera. Es un gran logro para mí jugar en un club tan grande como este”, comenzó señalando Big Ben en conferencia de prensa.

Luego, valoró su decisión de dejar el ascenso inglés para sumarse a la primera categoría hispana. “Ha sido una gran decisión venir a España. Se juega un fútbol diferente. En pocos entrenamientos, me he dado cuenta de que aquí hay mucha calidad. La Championship es una competición en la que predomina mucho el físico, pero aquí los entrenamientos también son competitivos”, comentó.

También entregó algunas pistas de lo que le puede ofrecer al equipo en la zona de ataque y su versatilidad en el juego. “He hablado con el entrenador y yo quiero jugar donde crea que puedo ayudar más. Puedo jugar en las dos bandas o en el centro. Lo hacía así en el Blackburn y aquí también puedo hacerlo”.

En ese sentido, fue claro en sus metas. “Mi objetivo es conocer bien el club e intentar jugar lo máximo posible. Soy delantero y los números cuentan. Quiero aportar en el Villarreal goles y asistencias”.

También recordó cómo fue el momento en el que supo que lo estaban siguiendo desde España. “Cuando me enteré del interés del Villarreal hace un par de años quería llegar lo más pronto posible. Es un club increíble que no podía rechazar y me han dado una muy buena bienvenida. Es la primera vez en mi carrera que jugaré en competencias europeas, eso también me motivó”.

La Europa League como otro gran paso

En cuando a la competencia internacional, Brereton reconoció que es uno de sus motivantes y también habló de lo conseguido por el equipo bajo la dirección técnica de Manuel Pellegrini. “Conozco la historia de la Champions League con Manuel Pellegrini y los chilenos que han jugado acá. Es un club con vínculos a Chile y tengo muchas ganas de empezar, eso es motivante”.

Por último, ha señalado la forma en que llegó a integrar la selección de Chile y sus trabajos para mejorar su español. ”Mi madre es chilena. Ella llegó de niña a Inglaterra. No hablaba mucho inglés. Siempre he tenido en cuenta que ella era chilena. Y desde que me llamó Chile para representarlo, no me lo pensé. Ha sido todo fácil. Venir aquí me va a ayudar por el enlace cultural entre Chile y España. Estoy aprendiendo castellano y estoy muy contento de poder hacerlo”, concluyó.

Por su parte, el consejero delegado del Villarreal, Roig Negueroles, se mostró satisfecho con la llegada del ariete nacional. “Estamos contentos con su fichaje. Es un jugador que ha hecho muchos goles en la Championship. Es versátil y puede jugar tanto de banda izquierda como de delantero. Es un jugador que llevábamos siguiendo mucho tiempo. Estamos contentos de que juegue en el Villarreal y esperamos que tenga una etapa muy exitosa en el club”.