Con ninguneos de por medio y cobrándose la palabra: los motivos que intensifican la guerra entre Kylian Mbappé y PSG en pleno mercado de fichajes

No hay tregua entre el París Saint-Germain y Kylian Mbappé. Los distintos deseos de cada uno intensifican una guerra que ya tiene varias declaraciones cruzadas. Hace algunas semanas, se hizo público que el goleador no tiene intención de renovar de su vínculo con el PSG, que finaliza en junio de 2024. La idea del artillero es partir sin costo alguno después de esa fecha. Algo que Nasser Al-Khelaifi, dueño de la institución, no está dispuesto a dejar que suceda.

“Queremos que se quede, no puede irse gratis. Era nuestro acuerdo de palabra y él lo había expresado públicamente en una entrevista. Así que no es discutible. Me sorprendió mucho saber que quiere irse gratis. No está a su nivel. Es muy decepcionante, porque es un chico fantástico, un verdadero caballero y, si se va gratis, debilita al club francés más grande. Ese no es él. Cuando recibí esta información, me sorprendió y me decepcionó”, disparó el qatarí.

Mbappé no cede. En diálogo con la revista France Football, el máximo anotador de Qatar 2022 le lanzó varios dardos a su actual club. “Jugar en el PSG no ayuda mucho a ganar el Balón de Oro, porque es un equipo que divide, un club que divide. Por supuesto que eso atrae las malas lenguas, pero no me preocupa porque yo sé lo que hago y cómo lo hago”, señala.

Nasser Al Khelaifi y Kylian Mbappé luego de la última extensión del delantero.

El astro galo se pone un objetivo. El mismo que tienen en París, con la salvedad de que ve cada vez menos factible lograrlo ahí: ganar la Champions. “Soy un competidor. Cuando juego es para ganar. Poco importa contra quién juegue, mi camiseta, el lugar o el año, nunca estaré satisfecho de ganar, más aún un trofeo que no he ganado aún como ese”, apunta.

En la directiva de la institución más ganadora de la Ligue 1 no quieren que su plan salga adelante. Su idea es venderlo este mes, en caso de que Mbappé no se muestre dispuesto a extender su vínculo más allá del final de la temporada entrante. “Mi posición es muy clara. No quiero repetirlo cada vez: si quiere quedarse, que se quede. Pero tiene que firmar un nuevo contrato. No queremos perder gratis al mejor jugador del mundo. No podemos hacerlo”, insiste Al-Khelaifi.

Actualmente, Kylian Mbappé es el jugador más caro del mundo. Junto a Erling Haaland, están tasados en 180 millones de euros. Sin embargo, eso es lo que pagó el PSG al Monaco en su momento. Es de esperar que la mesa directiva del club ponga un precio más alto por su máxima figura.

En Europa varios clubes miran de cerca la situación del delantero. El Real Madrid siempre lo ha tenido en la mira. Pese a que Florentino Pérez ha señalado que el francés no cumplió con su palabra el año pasado e incluso expresó opiniones negativas sobre la honestidad del futbolista, jamás ha dejado de interesarle. El cuadro español estaría dispuesto a desembolsar 220 millones de euros por la carta del atacante.

Claro que no es el único club que lo desea. Según lo expuesto en los últimos días por el programa televisión ibérico El Chiringuito, el Liverpool también pondría una jugosa oferta que supera los 200 millones sobre la mesa. Además, no tendrían problemas en los costos que tenga la prima del fichaje. El hecho de partir a la Premier League es atractivo para el atacante, puesto que podrá enfrentarse con el otro futbolista que está llevándose las portadas en Europa durante los últimos años: el noruego Haaland.