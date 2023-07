Presidente del PSG le declara la guerra a Kylian Mbappé con potente ultimátum: “Me decepcionó; querer irse gratis no está a su nivel”

Más allá de la presentación de Luis Enrique como nuevo técnico del Paris Saint-Germain, la expectación de la prensa francesa estaba focalizada en lo que pudiera decir el presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, sobre el futuro de Kylian Mbappé, la gran estrella del equipo. Se esperaba que, por primera vez, el club se refiriera oficialmente a la decisión del delantero de no renovar su contrato más allá de junio de 2024.

Y las declaraciones del multimillonario qatarí cumplieron los pronósticos de los medios galos, porque no solo fustigó duramente al goleador del último Mundial, sino que además le puso un ultimátum, dejándolo expuesto ante la hinchada de los capitalinos como el malo de la película, en cierto modo.

“Queremos que se quede, pero no puede irse gratis. Era nuestro acuerdo oral y él lo había expresado públicamente en una entrevista. Así que no es discutible. Y me sorprendió mucho saber que tenía la intención de irse gratis. No está a su nivel. Es muy decepcionante, porque Kylian es un chico fantástico, un verdadero caballero, y se va gratis, debilitando al club francés más grande. Ese no es él. Cuando recibí esta información, me sorprendió y me decepcionó”, fueron las duras palabras del jeque, propietario del PSG.

Mbappé tiene contrato hasta 2024 en el club parisino, pero tenía la opción de renovar ahora. Sin embargo, el crack francés la desechó, por lo que la institución asumió que su intención era irse como jugador libre a mediados del próximo año. Eso implicaría que los del Parque de los Príncipes no recibirían un solo euro por su traspaso, lo que no estaba dispuestos a aceptar. De ahí que los dueños del equipo quieran venderlo en este verano europeo. O renueva, o se va ahora. Esa es la consigna del PSG. Sin embargo, Donatello declaró que no quiere irse, que espera cumplir su contrato, y no se ha pronunciado sobre una posible venta en el actual mercado.

Por eso, Al-Khelaifi lo emplazó públicamente durante esta jornada, en la que además emitió nuevas e incendiarias declaraciones a Le Parisien, posterior a la presentación del entrenador español. “Kylian tiene que decidir la próxima semana, o como máximo en dos semanas. Y si no quiere firmar un nuevo contrato, la puerta está abierta. Es así para él y para todos los demás. Nadie es más grande que el club, ningún jugador, ni siquiera yo. Está muy claro. En los estándares del fútbol, nunca ves a tu mejor jugador dejar el club gratis. Nunca sucede”, sostuvo, categórico.

Mientras tanto, el Real Madrid está al acecho, atento a todos los detalles de la situación, ya que desde hace años que el astro francés es el gran sueño de Florentino Pérez, presidente de los merengues. Sin duda, la guerra entre Mbappé y el PSG es la gran teleserie del mercado del Viejo Continente. Una historia que recién comienza y a la que le faltan varios capítulos.