“Nadie me dijo que parara”: filtran polémico audio de Dani Alves defendiéndose por la denuncia de violación en España

Dani Alves sigue esperando sentencia. En una cárcel de Barcelona, el lateral que destacara con la camiseta del cuadro Culé lleva recluido cerca cinco meses tras ser acusado de violación por una joven de 23 años.

Cada semana, sin embargo, aparecen nuevos antecedentes sobre el caso. En España, se filtró un audio en el que Alves relata lo sucedido en la discoteca, el pasado 30 de diciembre. La conversación se produjo entre la jueza y el futbolista, en una de las diligencias que se han realizado durante las últimas semanas.

“Fuimos custodiados a la mesa seis de la discoteca que está abierta a toda la sala. Hablé con Bruno y volvimos a hacer un gesto al camarero y el camarero enseguida invitó a tres chicas. Nos estábamos divirtiendo y enseguida una atracción sexual. Cuando entramos en el baño, nos pusimos frente a frente uno del otro. Sí. Ella me besó y empezó a quitarme los pantalones. Ella me sentó en el retrete y empezó a hacerme una felación”, cuenta sobre cómo se iniciaron los acercamientos entre ambos.

El ex lateral continuó con su relato. “Le pregunté dos veces si le estaba gustando y me dijo que sí. Y fue cuando ella se incorporó de espaldas a mí, teniendo sexo. Al finalizar la levanté, que estaba encima de mí, la levanté. Ni en el reservado ni en el baño, nunca me dijo que parara en ninguna acción. No ha sucedido nada que nosotros no quisiéramos. Siempre la traté con mucho respeto”, aclara.

Hace una semanas, el jugador entregó su primera entrevista a un medio hispano. “Yo apelo a su conciencia. No ha habido ni una sola noche que yo no haya dormido tranquilo. Ni una sola noche. Tengo la conciencia tranquila. Nunca he hecho daño voluntariamente a nadie. Y a ella aquella noche tampoco”, dijo.

Sin embargo, en esa misma conversación explicó por qué había entregado diferentes versiones a la policía. “Si alguien ha amado alguna vez de verdad, si ha conocido, como yo, el amor verdadero, sabrá que por conservar ese amor, uno hace cualquier cosa. Y yo mentí. Tuve miedo de perder a Joana y por eso mentí. Luché a la desesperada por salvar mi matrimonio de una infidelidad, sin importarme las consecuencias que estoy pagando”.

“Mentí, pero en cuanto le pude contar a mi mujer lo que había pasado realmente aquella noche y le pedí perdón, quise declarar otra vez y contar la verdad. Tengo claro que todo esto que estoy viviendo es una pesadilla. Que espero que algún día terminará”, concluyó.

Cabe recordar, que la denunciante se ha mantenido firme en su declaración. “Accedí de manera voluntaria al lavabo y después de darnos unos besos le dije que me quería marchar... pero él me dice que ‘no’ y cierra el pestillo”, asegura y continuó: “Me comenzó a decir cosas desagradables como ‘eres mi putita’ y también me empezó a pegar. Me tiró el bolso al suelo y me cogió de la ropa...”.

“Ha habido penetración”, se escucha decir a una de sus amigas. El agente llama a una ambulancia y la joven agrega: “Nadie me creerá porque verán por las cámaras que entré de manera voluntaria al lavabo...”.

Alves seguirá esperando por la resolución de la justicia de España. De momento, la estrella de Brasil está en pleno proceso de investigación por la denuncia que terminó acabando (y manchando) su exitosa carrera.