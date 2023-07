A 24 años de la histórica farra: el sorpresivo reto de Bielsa a Palermo tras fallar tres penales frente a Colombia en la Copa América 1999

El 4 de julio es una fecha de celebración para el fútbol chileno. Ese día, en 2015, la Roja consiguió levantar por primera vez el trofeo de la Copa América. Lo hizo en una cerrada definición contra Argentina en el Estadio Nacional que debió definirse desde el punto penal.

Alexis Sánchez fue el encargado de lanzar el último de los penales que terminó en la memoria colectiva al definir con un tiro picado desatando las celebraciones por todo Chile.

Claro que en el otro lado de la cordillera se recuerda esta fecha, pero con lo que le sucedió a la Albiceleste en la Copa América de 1999 que se desarrolló en Paraguay. Específicamente en el duelo por la segunda fecha contra Colombia.

Con Marcelo Bielsa como entrenador de Argentina, dicha selección terminó cayendo por un contundente 3-0, aunque el marcador pudo ser muy diferente. En aquel duelo el histórico delantero de Boca Juniors y actual entrenador de Platense Martín Palermo era el encargado de patear los penales, pero desperdició las tres oportunidades que tuvo enfrentando al meta Miguel Calero.

El primero de ellos fue en la primera mitad y los restantes en el complemento. Si bien Argentina pudo avanzar tras derrotar a Uruguay en la última fecha, el reproche del rosarino a Palermo no faltó.

“Después del análisis del partido, Bielsa me dijo que había sido egoísta en ese momento. Yo le respondí que no porque era el designado para patear y no había sentido ninguna orden para que no pateara el tercero. Yo asumí la responsabilidad que me correspondía”, explicó Palermo en diálogo con el programa Lívero Vs. de TYC Sports.

“(Roberto) Ayala se me acercó para preguntarme si estaba para patearlo y le dije que sí. No sé si Bielsa había sido expulsado porque estaba (Claudio) Vivas, pero no sé si dio una orden para que lo pateara otro. Yo nunca escuché. Ya estamos hoy a muchos años, eso me sirvió de experiencia”, agregó sobre el momento.

Tras acceder a los cuartos de final, Argentina debió decirle adiós rápidamente a la competencia. En esta fase se midieron contra Brasil que supo dejarlos en el camino por 2-1. Rivaldo y Ronaldo anotaron para el scratch mientras que Juan Pablo Sorín marcó el descuento. Al final la Verdeamarela levantó el trofeo de la Copa América.

¿Y Chile? La Roja alcanzó los cuartos tras caer contra México (1-0), vencer a Venezuela (3-0) y perder contra Brasil (1-0), siendo el mejor tercero. En la etapa eliminatoria el Equipo de Todos derrotó a Colombia por 3-2 y cayó en lanzamientos penales contra Uruguay en las semifinales. En la lucha por el tercer lugar, volvió a caer contra los aztecas por 2-1.