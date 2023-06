¿US$ 275 millones por Mbappé? En París aseguran que Real Madrid logra un acuerdo para fichar al astro francés

Las relaciones están cada vez más tirantes entre el Paris Saint-Germain y su gran estrella, el delantero Kylian Mabppé. Una teleserie que marca un nuevo capítulo en este verano europeo y que tiene al campeón del mundo en 2018 con un pie en Real Madrid, el cuadro que más ha pujado por contar con sus servicios.

El último capítulo del culebrón lo escribió uno de los sitios partidarios del cuadro más famoso de la capital gala. De acuerdo con la información que publica PSG Community, la familia real qatarí, dueños del club de la Ciudad Luz, dieron su autorización a la partida del atacante.

“El delantero se incorporará al Real Madrid este verano. El Emir y Florentino Pérez acordaron una transferencia de 250 millones de euros (incluidos 50 millones de euros de bonificación)”, anunció el portal en sus redes sociales.

Además, entregó detalles de la negociación que, según el medio partidario, llevará al atacante de 24 años al equipo más ganador en la historia de la Champions League.

“Se ha llegado a un acuerdo entre el PSG y el Real Madrid respecto a la venta de Kylian Mbappé este verano. El Emir y Florentino Pérez han multiplicado los intercambios en las últimas horas. El dueño del PSG ha aceptado la idea de vender su estrella a su homólogo del Madrid, pero no a cualquier precio”, dice la noticia.

Plazo fatal

En mayo del año pasado, el jugador extendió su contrato por otras dos temporadas con PSG, con opción a una tercera que hubiera terminado en junio de 2025. Un vínculo que las autoridades del club galo, incluso, esperaban extender en los últimos días, situación que fue desestimada por el propio jugador.

Ahora, el cuadro merengue tiene la gran posibilidad de llevarse a la estrella que lleva varias ventanas de mercado en su carpeta, previo pago de un fijo cercano a los 220 millones de dólares y otra cifra en variables, tasada en 55 millones de la divisa norteamericana.

En ese escenario, si los parisinos no logran la salida del jugador antes del 1 de septiembre, deberán dejarlo partir de manera gratuita después del 30 de junio de 2024. Una pérdida notable para un equipo que pagó cerca de 200 millones de dólares, en julio de 2018.

A pesar de la bomba del portal galo, ninguno de los clubes importantes de España y de Francia han hecho eco de un posible acuerdo. Todavía resuenan las palabras del atacante, quien hace un par de semanas aseguró a TF1 que cumplirá su contrato con el campeón de la Ligue 1.

“Solo he resuelto jugar en el PSG el año que viene, eso dije. Son muchas cosas las que pasan en un año, más en un club como el PSG. Ya he dicho que me quedaré. Lo he dicho antes de que todo esto pasara”, explicó el propio Mbappé.