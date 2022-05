Mbappé tras su renovación en el PSG: “Creía que era una buena decisión salir el año pasado, pero ahora es diferente”

Era uno de los fichajes más esperados por la afición del Real Madrid. El delantero Kylian Mbappé era esperado en el estadio Santiago Bernabéu después del cierre de la Ligue 1 donde el francés se coronó campeón junto al PSG.

De hecho, se habló de un acuerdo de palabra con el elenco madrileño que al final no se capitalizó, pues días más tarde se supo de la renovación del contrato del atacante con los parisinos.

“He pensado mucho en lo que podía hacer y en lo que puedo ser. Mi elección ha sido quedarme en mi país porque soy francés y estar en el nuevo proyecto, en la nueva era del PSG. Creo que es una buena decisión porque es mi decisión”, indicó Mbappé en una entrevista concedida al medio español Marca.

Sobre la posibilidad de haber llegado a vestir la camiseta del Real Madrid, evitó referirse al tema indicando que “por el momento, para ser honesto, sólo pienso en mi nuevo contrato y en la temporada que viene. No quiero pensar en otras cosas porque tienes que respetar a todo el mundo si quieres ser un gran jugador, y ahora tengo que respetar a mi club. Por el momento soy jugador del PSG”.

También reconoció el interés del Liverpool quien lo tentó con participar de la Premier League. “Sí, soy sincero. He hablado con el Liverpool porque [el rojo] es el color favorito de mi madre y mi madre ama al Liverpool. ¿Por qué? No lo sé, pregúntele a ella [Risas]. Nos reunimos con ellos hace unos años, cuando estaba en el Mónaco, es un gran club... Ahora hablamos con ellos un poco, pero no mucho...”.

“Al final fue entre el Real Madrid y el PSG. Todo el mundo lo sabe: el año pasado me quería ir al Real Madrid. Creía que era una buena decisión salir el año pasado, pero ahora es diferente porque soy agente libre, soy francés y sé que soy importante para el país, y cuando eres importante para el país tienes que pensar no sólo en el fútbol, sino también en tu vida”, complementó.

De todas maneras, aseguró que el sueño de jugar por el Real Madrid sigue existiendo. “El sueño está bien, pero hoy por hoy sólo estoy centrado en mi nuevo contrato, en el presente. Nunca sabes lo que puede pasar... Tengo tres años de contrato, pero por el momento tengo que estar concentrado en mi año en el PSG”.

También explicó el viaje realizado a Madrid que encendió la ilusión de los hinchas merengues. “Estuve en Madrid porque Achraf me dijo que por favor, por favor fuera a Madrid con él. Probablemente lo haría de nuevo. No fui a Madrid para que la gente hablara. Fui con Achraf en un vuelo privado, nos cambiamos el nombre y todo para que nadie me viera y luego fuimos a un restaurante y alguien lo contó. Pero no dije: “Sí, voy a ir a Madrid para que todo el mundo me vea”. Fui directamente, de manera secreta, con mis amigos y Achraf pagó el viaje para que incluso no estuviera mi nombre y la gente no me viera en el aeropuerto. Fui al hotel, me relajé, luego fui al restaurante y todo el mundo me vio. Pero fue por Achraf”.