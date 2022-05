“Hay que afinar herramientas físicas, técnicas y mentales”: el análisis del sicólogo de Mito tras el duro golpe en el hoyo 18 que lo dejó sin la corona del Championship

Mito Pereira llega al último hoyo del Championship, el segundo major de la temporada en posición de hacer historia. Le bastaba un par para quedarse con el torneo, que le habría significado un millonario premio, pero que, sobre todo, le habría garantizado un estatus distinto en el PGA Tour, el máximo circuito golfístico a nivel mundial. Hay que decir que el chileno forma parte de esa elite. Basta revisar la lista de competidores en el certamen. Sin embargo, ganarlo lo ponía necesariamente en otra categoría. Esa consolidación tendrá que esperar. Un mal swing terminó con la bola en el agua y lo condenó a un doble bogey que terminó con la ilusión.. Hoy, el mundo del golf analiza la tragedia, pero también elogia el brillante torneo que realizó, siendo un inexperto en estas lides.

El propio Pereira entregó su balance. Lo hizo con entereza, pese al duro momento que había atravesado, una situación que también fue muy bien valorada. “Estaba tranquilo. No es un buen swing. No estaba pensando en el agua. Cuando la tiré al agua, me sorprendí. Hay sensaciones en el cuerpo que uno piensa que no puede sentir en ese momento. No te das cuenta”, declaró tras el amargo desenlace. Ciertamente, el oriundo de Pirque no es el primero que sufre una decepción similar en el desenlace de un torneo. A Joaquín Niemann también le tocó experimentarla a comienzos de año., en Hawai. Ni siquiera haber realizado la mejor ronda de su carrera (64 golpes) le bastó para asegurar el título. “No todos los días tienes la opción de ganar, pero me di una oportunidad y simplemente no lo hice”, dijo. “Jugué una de mis mejores rondas y estuvo cerca, pero me ganaron”, añadió.

La búsqueda de explicaciones para la desgracia de Mito es amplia. Va desde lo técnico a lo sicológico. Y cada argumento aporta los elementos necesarios para formarse una idea concluyente.

La voz de su sicólogo

Eugenio Lizama es quien puede hablar con mayor propiedad de las sensaciones que pudo experimentar Pereira en el crucial momento que atravesó. Es su sicólogo y, a estas alturas, ya comenzó a buscar la explicación. De hecho, reconoce que ha hablado con Mito en ese sentido. “Pensemos que el domingo no fue un buen día de golf para Mito ni para todos lo que los seguían. Todos hicieron malas rondas. El único que jugó un golf distinto fue Thomas, que es el que más ha ganado a este nivel. Para todos fue difícil, especialmente para Mito, pero si miramos el objetivo, que era quedar entre los 50 primeros este año, mantener la tarjeta, jugar la mayor cantidad de torneos y hacerlo lo mejor posible, entonces el balance es bueno. Vemos que en un major se dispara. Esto es un happy problem. Lo está haciendo tan bien, que el trabajo que nos queda es ayudarlo a desarrollar herramientas para que se mantenga en este nivel sin complicarse”, evalúa.

“Está jugando muy bien el golf. Hay que afinar herramientas físicas, técnicas y mentales. Entonces, debemos desarrollar un trabajo para que lo mantenga”, apunta el profesional como el próximo desafío que deberá abordar con el equipo de trabajo que integra junto a Eduardo Miquel, el entrenador de Pereira.

“El proyecto es a largo plazo y esperamos toparnos muchas veces con este tipo de situaciones. Va a mantener la tarjeta, tiene acceso a los majors. Hay un montón de pega por hacer. Lo importante de este ‘casi-casi’ es trabajar para darle herramientas para enfrentar esos momentos”, plantea.

Por esa razón, analiza favorablemente el desempeño que Pereira mostró en Estados Unidos. “Es el vaso medio lleno. Estamos muy contentos como equipo. Nos quedan desafíos importantes. Uno no se esperaba que Mito liderara un campeonato así inmediatamente. Acá nos saltamos varios escalones, pero hay que mirarlo en una perspectiva de proyecto. Estamos contentos. Después del bajón de ayer, natural, obvio, concluimos que si nos decían el jueves iba a pasar eso, decíamos que sí”, insiste.

En esa línea, rescata la disposición con que su pupilo abordó el traspié. “La actitud de Mito ha sido impresionante. La serenidad también. La resiliencia en ese momento fue muy positiva. Ahora, el trabajo es que el domingo mantenga el golf del fin de semana. Apuntaremos hacia allá, con trabajo. A disfrutar el camino. Edo Miquel trabaja muy bien en eso. La proyección es a largo plazo. Apuntaremos a afinar momentos y a que el rendimiento sea excelente”, se propone.

En ese sentido, hay una cualidad considerable, que, a juicio de Lizama, le otorga una ventaja importante a Pereira. “Mito es capaz de seguir una estrategia, un plan. Eso hace que sea muy constante. Si uno mira el trabajo desde 2018, ha subido peldaños constantemente sin decaer”, valora.

“El palo estaba bien elegido”

Felipe Aguilar habla desde el conocimiento de haberse visto expuesto a estas instancias límites. Por mucho tiempo fue el principal referente del golf nacional, hasta que la irrumpió la nueva camada que hoy se codea con los principales actores de este deporte. “Es difícil de apuntar algo. Fue el único momento malo. Y es lamentable. No creo que haya pasado por una decisión de palo. No va por ahí. Si me equivoco y elijo el mismo palo, significa que la decisión era la correcta, porque es una confirmación. El golf es así, del minuto. Puede pasar”, sostiene.

Aguilar descarta, incluso, la preponderancia de la presión. “Se veía tranquilo. No creo que haya sido nerviosismo. Fue un mal swing, nada más que eso. Mito lleva trabajando desde 2018 con (Eugenio) Lizama. Le ha ayudado mucho. En este nivel se juega con el tacómetro a fondo, nada de conservadores. Si fuera así, quizás sería distinto. Por eso, es difícil decir en qué se equivocó puntualmente”, añade.

En esa línea, solo augura buenos momentos. “Me gustaron mucho sus comentarios después, en la entrevista. Esta es una semana nueva. Mito ha pasado por tantas cosas en su vida, que va a salir de esto sin problemas, fortalecido. Sin ir muy lejos, cuando ya tenía su categoría en el Korn Ferry, sufrió un accidente y empezó de nuevo. Está acostumbrado a que las cosas le cuesten mucho más, pero eso va a significar que las cosas buenas las disfrute más y que le duren más en el tiempo”, proyecta.