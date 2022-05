El lamento de Pereira por la jugada que le costó el título: “No fue un buen swing, cuando la tiré al agua, me sorprendí”

Guillermo Pereira estuvo cerca de hacer historia. El chileno tuvo una destacada actuación en el PGA Championship y llegó a la última ronda como el líder exclusivo de la competencia. Ahí logró mantenerse hasta el último hoyo de la jornada del domingo. Sin embargo, un mal tiro le costó el título a Mito, quien no consiguió una salvada milagrosa para mantenerse en la lucha por la corona.

Al final, el de Pirque quedó fuera de toda lucha por la corona, permitiéndoles a los norteamericanos Justin Thomas y Will Zalatoris definir al campeón en el desempate. Tras su desempeño, el nacional analizó lo que fue su semana en el segundo major del año.

“Es difícil. Tuve una gran semana. Hoy no jugué muy bien. Tuve que hacer algunos palos de más para ganar. Pero la semana que tuve... El lunes quería pasar el corte y el domingo intentar ganar. Lo tomaré de aprendizaje de cara al futuro”, comenzó diciendo en diálogo con la señal dueña de los derechos televisivos.

Pereira, además, se refirió a la jugada en la que se le escapó la corona. “Estaba tranquilo. No es un buen swing. No estaba pensando en el agua. Cuando la tiré al agua, me sorprendí. Hay sensaciones en el cuerpo que uno piensa que no puede sentir en ese momento. No te das cuenta”, concluyó.

“Obviamente es una lástima haber terminado así en el 18, una tremenda semana que pudo haber terminado muy bien. Es un poco de el mal momento del 18 y lo otro de estar contento por la semana que tuve. Salí tercero en el primer major del año, el primero que juego como miembro. Creo que no queda otra cosa que aprender”, complementó luego, en la conferencia de prensa oficial del certamen.

Mito lamentó no haber conseguido una mayor cantidad de birdies en las banderas previas a la última. “Me hubiese gustado meter un par de putts más que les pegué bien y no leí bien la caída. El del 16 fue muy bueno. El del 17 le pegué muy bien y lamentablemente quedó justa a corta. Nada, salir con la cabeza arriba y a pelear los otros”, dijo.

Y valoró el apoyo del público y sus compañeros: “El apoyo lo hemos tomado normal. Me hace sentir todo muy bien el apoyo de los latinos, sobre todo. Es algo que creo que tenemos que seguir haciendo. Muy contento de ser de esta era de latinos”.

“No soy de Estados Unidos y mucha gente me apoyaba. Me gritaban bastante por la universidad en la que jugué”, cerró.

Joaquín Niemann, por su parte, concluyó su participación en el puesto 23, con una tarjeta de +2, a siete golpes de los líderes.