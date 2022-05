“Fue la muerte en mil pedazos para Mito Pereira; está entre las escenas más brutales que he visto en un campo de golf”: las reacciones a la debacle del chileno en el último hoyo del PGA Championship

Guillermo Pereira estuvo a punto de hacer historia. Mito llegó al último hoyo del PGA Championship, el segundo major de la temporada, con la oportunidad de ganarlo y de cerrar una semana de ensueño entreverado entre los mejores golfistas del mundo. Sin embargo, falló. Un doble boogey en el último agujero, producto de una pelota que tiró al agua, truncó el sueño. “Estaba tranquilo. No es un buen swing. No estaba pensando en el agua. Cuando la tiré al agua, me sorprendí. Hay sensaciones en el cuerpo que uno piensa que no puede sentir en ese momento. No te das cuenta”, explicó después del desenlace del torneo.

Sin embargo, el chileno valoró lo que había conseguido. “Es difícil. Tuve una gran semana. Hoy no jugué muy bien. Tuve que hacer algunos palos de más para ganar. Pero la semana que tuve... El lunes quería pasar el corte y el domingo intentar ganar. Lo tomaré de aprendizaje de cara al futuro”, declaró, en un intento por consolarse después de dejar pasar una ocasión histórica.

Mito Prereira, en la jornada de cierre del PGA Championship (Foto: AP)

La última reacción se parece mucho a la que tuvo el mundo del golf. Si bien, por un lado, el cierre del torneo del chileno generó sorpresa, nadie se atrevió a criticarlo enérgicamente. Por el contrario, lo que más sobró fue la valoración al desempeño que tuvo durante la semana, que le permitió llegar al día decisivo en posición de ganar el certamen.

“Hay ocasiones en que las que el perdedor es más recordado que el ganador. Justin Thomas gana el Campeonato de la PGA, pero el torneo será recordado porque lo perdió el chileno Mito Pereira”, resume, a modo de ejemplo el diario español, El País. “El chileno falla cuando solo necesitaba el par en el hoyo 18 para ser campeón y el estadounidense vence en el desempate a Zalatoris”, consigna.

Caballerosidad y cálculo

Mito no solo acumuló comentarios por su participación ni por el cierre de ella en el campo. También cosechó elogios por la actitud después del traumático término de la competencia, cuando se tomó el tiempo para enfrentar a los medios de comunicación e intentó explicar lo que le sucedió en el hoyo final. “Acto de clase”, refirió, por ejemplo, la publicación Golf Digest, recogiendo un tuit de Dan Rapaport, periodista especializado en este deporte. “Acabo de volver del green del 18. Esa fue la muerte en mil pedazos para Mito Pereira. Está entre las escenas más brutales que he visto en un campo de golf”, partió recordando el periodista, para luego destacar la valentía del chileno. “Y luego levantó la cabeza, abrazó a su esposa y dijo sí a todas las solicitudes de entrevistas. Muchos habrían corrido al vestuario”, resaltó.

Otros se enfocaron en el millonario botín que dejó escapar. Si bien el tercer puesto le otorgó un cheque oneroso, que alcanza los $ 728 millones, es también concreto que una victoria le había permitido ganancias aún mayores. “Mito Pereira habría ganado US$ 2,7 millones si hubiera conseguido un par en el 18. Su doble boogey le dio un empate con Cam Young y un cheque de US$ 870 mil. Pérdida: US$ 1,83 millones”, resume el también periodista Darren Rovell.