Atar la liga francesa y la Copa América con Chile: los próximos objetivos de Tiane Endler en su glorioso 2022

La vitrina de títulos de Christiane Endler tiene un nuevo huésped, uno tan especial como añorado: la Liga de Campeones. Este sábado, en Turín, el Olympique de Lyon derrotó al Barcelona para obtener el máximo cetro continental. Con ello, la portera se convirtió en la primera futbolista chilena en ganar la Champions League. Además, ingresó al selecto grupo de las jugadoras que ganaron la Copa Libertadores de América y la Copa de Europa, siendo la única no brasileña.

Un hito más para una trayectoria notable, con un 2022 sobresaliente, considerando que a principios de año fue galardonada con el Premio The Best de la FIFA como la Mejor Arquera del mundo. Tiane es, con todas las de la ley, una de las banderas del deporte nacional en el extranjero.

“Es un orgullo para mí ser la primera chilena en obtener este título y seguir llevando mi bandera por el mundo, representando a mi país de la mejor manera. Espero que todos los chilenos se sientan orgullosos por lo que he logrado”, dijo la portera, tras la consagración, dedicada a la memoria de Marco Cornez, su mentor. “Solo me queda agradecerle a los chilenos, habían muchísimos apoyando. Siempre he sentido ese cariño especial”, añadió.

Pero también, en esta instancia, adelantó los siguientes objetivos que tiene en su carrera. Se plantea “seguir ganando con el equipo, queda un partido aún en la liga y seguir conquistando todo lo que queda. Viene la Copa América, clasificar a un segundo Mundial y unos segundos Juegos Olímpicos sería un sueño”.

En efecto, en el horizonte de Tiane Endler asoman más desafíos para seguir acrecentando la rica historia que ha construido, tanto en lo individual como en lo colectivo. Lo primero dice relación con su club.

Con la Champions en el bolsillo, el Lyon que dirige Sonia Bompastor se enfoca en obtener la liga de Primera División. En estricto rigor, son dos los encuentros que le restan al equipo de Endler para finalizar la competencia local, en la que lidera de manera invicta con 58 puntos. Con 20 partidos disputados, tienen 19 victorias y un empate, 74 goles a favor y solo ocho en contra. Son la valla menos batida de la liga francesa femenina. Aventajan en cinco unidades a su escolta, el Paris Saint-Germain.

Precisamente, las parisinas reciben al Lyon el próximo domingo 29 de mayo, reeditando la llave de semifinales de la Champions. Tiane volverá a la capital gala, con la concreta opción de ser campeona una vez más. El empate le basta a las monarcas continentales. La última jornada será el 1° de junio, recibiendo al Issy FF.

El objetivo de Las Rojas

El mes de julio presenta el principal desafío de la selección chilena femenina en el año: la Copa América de Colombia. El equipo de José Letelier está en el grupo A, junto a Ecuador, Paraguay, Bolivia y el elenco anfitrión. En la zona B está Brasil, Perú, Venezuela, Argentina y Uruguay. Una nueva oportunidad para que la destacada generación de jugadoras que lidera Christiane Endler consiga una corona oficial para el fútbol nacional.

La Roja femenina, en los Juegos Olímpicos.

Más allá del trofeo al que optan Las Rojas, hay otros objetivos que van añadidos, porque la Copa América entrega la clasificación al Mundial femenino de 2023, organizado por Australia y Nueva Zelanda, y a los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Para la Copa del Mundo, el torneo entrega tres cupos directos y dos repechajes. Para los Juegos, es un pase directo y uno para la repesca. El certamen también otorga cupos para los Panamericanos 2023, sin embargo Chile ya tiene un puesto asegurado en su calidad de anfitrión.

En el certamen continental, Chile quedará libre en la primera jornada. Su debut será el 11 de julio, ante Paraguay, en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Su segunda presentación será el 14 de julio, en el mismo recinto, frente a Ecuador. Posteriormente, el día 17 choca con Bolivia, otra vez en Cali. Termina la fase grupal ante las colombianas, el 20 de julio, en Armenia.

En el gran año de su carrera, Christiane Endler puede seguir acumulando éxitos, y así enriquecer aún más su laureada historia bajo los tres palos.