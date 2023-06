Mbappé enciende la guerra con el PSG: “Nunca discutí la renovación de mi contrato”

Fin de la temporada y el mercado de fichajes europeo se mueve. Junto con la llegada del verano al hemisferio norte, los clubes se comienzan a mover. Por estos días en Francia se ha vuelto una verdadera teleserie lo que sucederá con Kylian Mbappé. La estrella del PSG tiene un año más de contrato en su club, pero la dirigencia quiere renovar el vínculo. Sin embargo, el delantero no está de acuerdo.

“Nunca discutí con el PSG la renovación del contrato. La dirección del club, hace un año, fue informada el 15 de julio de 2022 de mi decisión de no renovar y el único propósito de la carta era confirmar lo que ya se había dicho oralmente con anterioridad”, comentó a través de un comunicado difundido por la agencia AFP.

“Después de haber declarado públicamente en las últimas semanas que será parisino la próxima temporada, Kylian Mbappé no pidió su marcha este verano sino que se limitó a confirmar al club la no activación de su año adicional”, arranca el texto.

“La dirección del club encargada de su prórroga (firmada el 21 de mayo de 2022) fue informada el 15 de julio de 2022 de su decisión y el correo tenía como único objetivo confirmar lo ya aclarado oralmente con anterioridad. Kylian Mbappé y su séquito aseguran no haber vuelto a discutir este punto con el club durante el año, salvo hace 15 días para anunciar el envío de la carta. Tampoco se ha mencionado ninguna posible nueva prórroga”, apunta.

El desmentido

La situación desató la guerra entre el delantero y el jeque dueño del club. Incluso, algunos medios se aventuraron a decir que en esta misma temporada podría firmar en el Real Madrid. El periódico Le Parisien publicó que el astro quiere partir a España, lo que fue desmentido por él en sus redes sociales. “Al mismo tiempo, cuanto más grande es, más pasa. Ya he dicho que seguiré la temporada que viene en el PSG donde estoy muy contento”, escribió en su cuenta de Twitter.

Más allá de las palabras de buena crianza de Mbappé, las cosas no marchan bien. La dirigencia está irritada y él no está conforme después de la mala temporada del equipo y algunos acuerdos no respetados, lo que abren igualmente la posibilidad de apurar la salida. De hecho, la administración del cuadro parisino mantiene la postura de renovar o marcharse inmediatamente, lo que podría acelerar el desenlace.

Desde el Real Madrid observan atentos a lo que sucede. Incluso, los medios españoles aseguran que Florentino Pérez le pidió un gesto a Mbappé para que destrabara su situación o al menos colaborara para agilizar la salida. Con la carta a los dueños del PSG los ánimos se caldearon. Y ante este escenario y la presión del jugador tendrán que negociar a regañadientes con los merengues.