Lionel Messi pone en duda una eventual participación en la Copa de 2026: “En principio no iré al próximo Mundial”

Argentina y Lionel Messi están próximos a enfrentar nuevos amistosos. La Albiceleste comienza su preparación para enfrentar un nuevo proceso de Eliminatorias con una gira en Asia donde enfrentarán a Australia en China y a Indonesia en Yacarta.

En este contexto Lionel Messi concedió una entrevista con el medio local Titan Sport. Tras ser consultado sobre la posibilidad de que esté presente en la Copa del Mundo de 2026, el transandino dejó en duda esta opción.

“Yo creo que no (estaré). Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial”, respondió el vigente campeón del mundo.

La esperanza de Scaloni

Una vez concretado el triunfo de Argentina sobre Francia en la final, el técnico de los transandinos, Lionel Scaloni, había señalado que Messi tenía un espacio reservado en el plantel en el caso de que tuviera el deseo de participar.

“Tenerlo es un lujo, esperemos que no haya sido su último Mundial. La 10 hay que guardarla para cuando él decida. Si llega a definir que no, ya veremos, pero siempre tendremos esa esperanza”, señaló el DT en su momento en una entrevista con Telenoche.

“¿Qué más da? Puede tener la 10 guardada si desea seguir jugando. Creo que se ganó el derecho de poder elegir que hacer con su carrera futbolística y con la Selección Argentina. No tiene ninguna cuenta pendiente -si es que la tenía, que para mí nunca la tuvo-, la verdad que es un placer haberlo entrenado a él y a sus compañeros”, añadió más adelante.

Nueva aventura en Estados Unidos

Por el momento, la meta de Lionel Messi se centrará en mantener un nivel competitivo en el Inter de Miami para enfrentar la defensa del título de la Copa América que, justamente, se desarrollará en Estados Unidos.

Después de que el atacante tuviera ofertas de diversas partes del mundo, donde era atraído por Arabia Saudita e incluso se consideró un eventual regreso al Barcelona, el argentino optó por marcharse a competir a la MLS de la mano del equipo de David Beckham.

Su llegada al cuadro norteamericano lleva consigo además una serie de ingresos adicionales a los 40 millones de dólares pactados en su contrato, pues a esto se deben sumar un porcentaje de los derechos televisivos del paquete de transmisiones de la MLS que tiene Apple TV+.

También está la opción de potenciar la venta de productos de la marca Adidas que auspicia al delantero, pensando en que la figura del 10 hará que más personas quieran adquirir los productos relacionados con el jugador.

Por último, está la opción de que, una vez terminada su etapa como jugador, pueda comprar una franquicia de la MLS.