Presidente de la UFC rompe el silencio tras la paliza de Conor McGregor a la mascota de Miami Heat

Una particular situación se vivió en el marco de una de las finales de la NBA. El duelo entre Denver Nuggets y Miami Heat tuvo un invitado de lujo. El peleador de la UFC Conor McGregor y la mascota del Heat protagonizaron un curioso momento con el fin de entretener al público. Claro que con el correr de las horas se supo que la situación de fue de las manos.

El peleador de las artes marciales mixtas acudió invitado al recinto de Florida con el fin de promocionar su compañía de aerosoles para aliviar dolores corporales, uno de los nuevos auspiciadores de la franquicia.

Y para hacerlo recurrieron a una desnivelada pelea. “Burnie”, la mascota del equipo de Miami se dedicó a provocar a McGregor, mientras vestía unos guantes de boxeo, como parte del entretenimiento. Sin embargo, la respuesta terminó de la peor forma tras los puñetazos que le propinó el irlandés.

Con el correr de las horas se supo que la persona encargada de dar vida al corpóreo terminó ingresada en un hospital para tratar las lesiones recibidas.

Defendiendo a McGregor

Después del revuelo causado por estos golpes, el presidente de la UFC, Dana White, salió en defensa del irlandés, culpando de todo al trabajador de los Heat por prestarse para aquello. “Yo también vi el de Deontay Wilder. ¿Qué pasa con las mascotas que son golpeadas en la cara por luchadores profesionales? ¿Qué esperas?”, planteó de entrada.

“¿De qué están hechas esas cosas de mascota? A menos que seas como la mascota de los Caballeros Dorados... con un casco de metal, no dejaría que los luchadores profesionales me golpearan en la cara si fuera una mascota, no parece ser la más brillante cosa del mundo”, complementó.

Malestar en el Heat

Después del incidente, la cuenta oficial de Twitter del equipo estadounidense quitó un video en el que anunciaban que McGregor estaría en el Kaseya Center para alentar al equipo. Claro que tras el incidente el contenido fue eliminado de las redes sociales ante la molestia de los fans.