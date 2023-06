Castrilli dispara por el nuevo escándalo en el arbitraje: “Imposible que mejore si el poder continúa en manos del club de amigos de El Señor de la Noche”

A Javier Castrilli no le sorprende el nuevo escándalo en el referato chileno. El argentino, quien fue removido de la Comisión de Árbitros de la ANFP en medio de un complot que, precisamente, apuntaba a derrocarle, está plenamente enterado del nuevo episodio, que involucra a Julio Bascuñán, uno de los jueces a los que pretendía sacar del sistema y que hoy es la mano derecha del actual timonel de la entidad, Roberto Tobar. El ex juez FIFA fue acusado por dos colegas, Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza, de favorecer en las designaciones a Leslie Vásquez en función de la relación sentimental que mantendrían. La denuncia escaló hasta el Tribunal de Disciplina, que recibió la presentación del directorio de la ANFP y que ahora investiga la situación bajo la carátula de “tramitación reservada”. La acusación sigue produciendo coletazos.

“Es absolutamente previsible… imposible resulta imaginar que mejore el arbitraje si el poder continúa en manos del club de amigos de El Señor de la Noche. Los despidos de principio de año resultaron espejitos de colores. Insuficientes. Encima, Bascuñán pasó a tener oficialmente las facultades para tomar decisiones y, conociendo sus antecedentes, el llamado entre los propios árbitros chilenos ‘Señor de la Noche’ (por algo será…) parece ser que continúa haciendo ‘de las suyas’”, responde el transandino a El Deportivo.

Otro duro momento

Castrilli amplía la mirada. “Por su irresponsabilidad, el arbitraje chileno se ve convertido en el ‘Conventillo de la Paloma’ donde inquilinos y dueño del conventillo pelean por una mujer (la Paloma). En alguna medida, les da crédito a las acusaciones en contra de Bascuñán. “Las designaciones y viajes son elementos probatorios tan objetivos como irrefutables. Por más que se desmienta, todos los árbitros lo saben, como también saben cómo se gestó el anónimo y quién aconsejó que se realizara de esa forma. Averigüen”, sostiene.

De hecho, el ex juez mundialista estaba al tanto de la situación. “Es tan vox populi que hasta a mí me llegó la información. Es un desastre todo y lo peor es que la impotencia y la injusticia solo la experimentan quienes no son amigos miembros de esa ‘familia’. En esas condiciones de desgobierno y descontrol, ¿ustedes creen que el fútbol chileno puede tener buenos arbitrajes?”, plantea.

La siguiente reflexión valora la capacidad de Nahuelcoy y Toloza. “Buenas, claro… incluso les ofrecí que probaran como arbitras centrales en el fútbol joven, para verificar si tenían posibilidades, pero no aceptaron. Mi intención era darles las mismas oportunidades de llegar a dirigir como arbitras centrales en Primera División de varones, como hicimos con María Belén Carvajal”, apunta.

Julio Bascuñán, en un duelo del Campeonato Nacional (Foto: Agenciauno)

Dardo hacia la ANFP

Al ex árbitro FIFA, quien se hizo conocido en el mundo por su inflexible forma de conducir los encuentros, también le alcanza el vuelo para atacar a la ANFP, a la que le ganó un millonario juicio después de su abrupta salida. En los tribunales busca reparación por el despido y por los perjuicios que le produjo la situación que vivió a nivel de salud. “No me llama la atención porque es lo que quiso la actual conducción de la ANFP y fue avalado por los presidentes… Ellos no quisieron, no supieron o no pudieron sostener la decisión de echar a quienes hacen imposible mejorar, reincorporando a todos los que ya habían sido despedidos y echándonos a nosotros porque así lo exigían para levantar el paro, usando como excusa una burda y absurda mentira de una grabación infame, descubierta días después en la investigación”, sostiene.

Y amplía. “‘Recuerdo las palabras de Jorge Yungue el día que me ofrecieron el cargo y que me hizo aceptarlo: “profesor, si usted no limpia el arbitraje no habrá hecho bien su pega’... Si no tienen el valor de adoptar decisiones drásticas el club de amigos seguirá”, insiste.

De Bascuñán, su opinión sigue siendo la misma. “Tengo entendido que se encuentra a cargo del sistema VAR. Peor todavía. Se encuentra en el centro neurálgico de la toma de decisiones (y designaciones de viajes a amigos o amigas…) Es decir… al mono le dieron una navaja. ¿A cuantos les cortará la oreja?”, se pregunta.

Roberto Tobar, en una entrevista con La Tercera (Foto: Andrés Pérez)

De paso, recuerda por qué se planteó removerle de sus funciones. “Porque no tenía condiciones mínimas para ser árbitro central y al no tener proyección ocupaba un lugar que el arbitraje chileno necesita para darle oportunidades a los jóvenes”, sentencia.

Los mismos vicios

Castrilli advierte de que los vicios que había detectado en el arbitraje chileno siguen estando presentes con la misma intensidad. “En virtud de lo expuesto, siguen vigentes las condiciones que dieron lugar a nuestro diagnóstico y posteriores medidas. Siguen reinando las designaciones y favores a quienes son amigos y las persecuciones a quienes representan riesgos para los miembros de esa “familia’”, apunta.

La crítica alcanza, también, a la incipiente gestión de Roberto Tobar en la testera referil. “Lo veo solo e impotente. Sin las facultades para gobernar, al haber aceptado a Bascuñán como ladero. Es como dormir con el enemigo y sin siquiera apoyarse en ex árbitros chilenos que indudablemente tienen experiencia y condiciones para enfrentar esta crisis como por ejemplo Rafael Hormazábal o Iván Guerrero. Debe entender que no es posible hacer una tortilla sin romper los huevos. Si queremos cambiar la realidad que nos rodea, debemos enfrentar las crisis y no administrarlas”, concluye.