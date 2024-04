Tuchel vs. Ancelotti: el duelo de técnicos que marcará el choque entre Bayern Múnich y Real Madrid por la Champions

Las semifinales de la Champions League arrancan este martes con un duelo que promete buen juego. El Bayern Múnich recibe en el duelo de ida al Real Madrid con la meta de conseguir un buen resultado que les permita acercarse a la final que se disputará en el estadio Wembley de Inglaterra.

Los bávaros, con la competencia local ya perdida a costa del Beyer Leverkusen, tienen todas sus esperanzas puestas en la Champions para poder celebrar una vez más en la temporada. A pesar del mal momento que viven los germanos en el plano local, sus jugadores han dado muestras claras de que están preparados para luchar en estas instancias. El ataque es liderado por el inglés Harry Kane, quien suma 42 goles en igual cantidad de duelos disputados con su club.

Por su parte, el Real Madrid llega con el ánimo en lo más alto, tras prácticamente haber sentenciado el título dela liga española y por haber dejado en el camino en lanzamientos penales al Manchester City al que enfrentaba como campeón vigente de la competencia.

A su favor tienen un precedente que les favorece. En sus últimas tres visitas a suelo alemán los merengues han vuelto a España con la victoria. Los dos últimos cruces terminaron por 1-2, mientras que el más reciente fue un contundente 0-4 con un triplete de Cristiano Ronaldo incluido.

La importancia de la banca

Este duelo también enfrentará a dos técnicos que han hecho el mérito suficiente para liderar a estos dos equipos. Del lado del Bayern está Thomas Tuchel, quien se mostró bastante desafiante en la conferencia previa al partido.

Sobre la forma en la que el Bayern planteará el duelo expresó que “depende de táctica, de suerte, pero también de salir liberados. La táctica siempre es un herramienta. Es como un coche, pero los que lo conducen somos nosotros. Los jugadores también tienen ciertas ideas a lo largo de un partido y tienen que sentir la libertad de poder pasarlas sobre el terreno de juego. Hace falta una mezcla de suerte, de momentos y de calidad para eliminar a un equipo de la talla del Real Madrid. Y si hay que retar la suerte, la retaremos”.

También tuvo palabras para Carlo Ancelotti. “Su forma de ser, su currículum y su experiencia le convierten en una especie de padre para sus futbolistas. Cada cual tiene que ir por el camino del que esté convencido. No creo que lo único que haga sea elegir a once jugadores y ya. Lo que hace no es un juego de azar”, comentó.

“Nos vamos a centrar en el contenido, ofrecer soluciones fáciles y jugar con cierta libertad. Puede ser un breve momento el que nos lleve a la cresta de la ola y eso es lo que trataremos de aprovechar. Creo que nosotros también tenemos algo de experiencia”, complementó.

En cuanto a la experiencia en este tipo de partidos, Tuchel reconoció que “no tendría nada que hacer si de eso de tratase porque en esto me gana Ancelotti. Es una leyenda y es increíble lo que le ha dado al fútbol. Es un tipo humilde y respetuoso, un señor de los pies a la cabeza. Por lo general, jugaremos contra la camiseta y contra el mito. Por ello, creo que lo mejor que podemos hacer es centrarnos en el contenido futbolístico a la hora de preparar el partido”.

Carlo Ancelotti dirige una práctica del Real Madrid en Múnich.

Del otro lado, Carlo Ancelotti comentó en relación de la última goleada propinada al Bayern que “el pasado se queda como un buen recuerdo y mañana va a ser una historia distinta. Es el primer partido de la semifinal. Tenemos confianza teniendo en cuenta que jugamos contra un rival que tiene herramientas, calidad e individualidades muy fuertes. Estamos primero felices de estar aquí porque pocos pensaban que iba a estar en esta rueda de prensa y después está la preocupación y la confianza de jugar una semifinal que nos puede llevar a jugar otra final. Es una eliminatoria de 180 minutos y no de 90″.

Sobre el hecho de sentirse favorito, el italiano sostuvo que “tenemos confianza y mucho respeto por el Bayern. No ha hecho una temporada fantástica en la Bundesliga, pero ha hecho una eliminatoria espectacular contra el Arsenal. El Arsenal es un equipo muy fuerte en Europa e hizo dos partidos espectaculares. Tenemos que tener en cuenta la calidad y la historia de este club en la Champions League, que es muy parecida a la que hemos hecho nosotros y cuenta mucho”.

Por último, afirmó que “yo creo que el papel más importante no lo tiene el entrenador. Nunca. Hay dos categorías, los que no hacen nada y los que hacen mucho daño. Yo intento estar en el primer grupo. Los jugadores tienen que entender bien el trabajo en equipo. La diferencia es el equipo”.

El partido por la ida de las semifinales de la Champions League entre Bayern Múnich y Real Madrid está programado para este martes 30 de abril a partir de las 15.00 horas de Chile.