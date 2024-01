Partido clave: el bagaje de Chile Sub 23 le saca ventaja al Uruguay de Bielsa

A priori, se podría decir que la selección de Uruguay hace rato que ha hecho las cosas mejor que Chile, al menos en lo que a selecciones juveniles se refiere. Prueba de ello es el título en el último Mundial Sub 20 realizado en Argentina, el año pasado. Sin embargo, la Sub 23 es una categoría diferente. La mayoría de las estrellas de las selecciones sudamericanas no disputan el torneo, ya que sus respectivos clubes no los autorizaron, por el solo hecho de no ser una fecha FIFA.

En ese escenario, todos los equipos deben recurrir en su mayoría a sus futbolistas locales para intentar obtener uno de los boletos a los Juegos Olímpicos de París 2024, un panorama que pone en ventaja a los chilenos ya que la mayoría de sus elementos ya tuvieron un largo bagaje en sus primeros equipos, al menos el año pasado.

Pero en el Preolímpico no se pueden aventurar favoritismos. La Celeste del excéntrico Marcelo Bielsa sufrió un duro golpe en su debut después de perder 4-3 ante el corajudo cuadro de Paraguay, que ya había empatado con Argentina en su estreno, después de ir en ventaja de 3-1.

Un gran revés que llevó al Loco a no comparecer a la conferencia de prensa después del partido. Una posición que tomó su ayudante, el argentino Pablo Quiroga, quien afirmó que “Marcelo (Bielsa) tomó la decisión de no hablar durante esta competencia, y yo fui asignado para comparecer ante los medios”.

Aunque Chile no lo pasó mejor. La derrota por la cuenta mínima ante Perú -el rival más débil del grupo B- dejó en una situación complicada a los dirigidos de Nicolás Córdova, quien nunca encontró las respuestas para hacer mayor daño al equipo de José Guillermo del Solar, el domingo.

Un panorama muy complicado para la Rojita y el cuadro del Loco que se enfrentan a las 20.00 horas de Chile en el Polideportivo Misael Delgado de la ciudad de Valencia. Una derrota dejará al equipo con escasas opciones de tomar uno de los dos cupos para la ronda final.

Jerarquía charrúa

Al margen del inicio perdedor de ambas selecciones, la verdad es que la procedencia de los jugadores favorece a la Celeste. Comentado ya el tema de la prohibición de los equipos de ceder a sus figuras, el equipo de Bielsa tiene siete futbolistas de ligas extranjeras: tres en Argentina, uno en Rusia, otro en la MLS, uno en el Brasileirao y otro en la tercera categoría de España.

Por el lado nacional, solo hay dos futbolistas de equipos extranjeros: el portero Vicente Reyes, del Norwich City de Inglaterra, sin partidos en el primer equipo; además de Luciano Arriagada, que solo jugó 257 minutos entre los 69 partidos oficiales que disputó Athletico Paranaense el año pasado (4,1% del tiempo total). Eso, al margen de la partida de Damián Pizarro a Udinese de Italia, algo que se producirá solo en julio.

Experiencia roja

Sin embargo, el bagaje de los deportistas chilenos es visiblemente mayor que el de sus oponentes orientales, al menos en lo que ocurrió en sus respectivos campeonatos durante 2023.

De acuerdo con los números obtenidos por La Tercera, el plantel de Córdova suma 530 presencias entre todos los miembros de la convocatoria. En ese ítem, quien destaca más el puntero Julián Alfaro de Magallanes, quien disputó 44 de los 49 duelos de Magallanes; lo sigue el lateral Esteban Matus de Audax Italiano (38) y Damián Pizarro de Colo Colo (37).

En el equipo del Loco, sus elementos suman 86 partidos menos respecto de Chile, es decir 444. Acá, resalta la presencia del volante César Aráujo, de Orlando City de Estados Unidos, quien estuvo en 42 de los 47 partidos del equipo. Segundo es el extremo derecho Tiago Pinto de Montevideo City Torque (35) y tercero su colega Luciano Rodríguez de Liverpool de Montevideo.

Respecto de los minutos, el equipo del exvolante de Colo Colo suma 32.875 entre todo el plantel, contra 28.915 de los charrúas, siempre durante 2023. Araújo fue quien más estuvo en cancha por los orientales con 3.568 minutos y en el rival fue Alexander Aravena de Universidad Católica, con 2.908.

En cuanto al porcentaje de participación de los atletas respecto del total de su equipo en la temporada, Chile tiene un promedio de 42,5%, más de 8 puntos porcentuales contra los 34,1% de los celestes. Tiago Palacios es el más regular de los del rosarino (89,5%), a la vez que Monito Aravena tiene el récord con 89,7%.

Los elementos de la Rojita suman 48 goles y 35 asistencias, versus 44 y 27. Luciano Rodríguez y Palacios sumaron más goles en Uruguay, ambos con 9; mientras que los 14 de Aravena marcan el rendimiento de los nacionales.